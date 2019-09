Hain: "Gegen den Aufstieg würden wir uns nicht wehren"

Und welche Ziele gibt es für die Saison? Aufstieg?

Mei, wehren würden wir uns nicht, wenn’s so kommt. Aber die Vorsaison hat gezeigt, wie schnell es auch andersrum laufen kann. Wir wissen um unsere Stärken, aber wir wissen auch, dass in dieser Liga alles möglich ist – in beide Richtungen.

Neben den Derbys in der Liga gegen die Zweite der Bayern und den TSV 1860 steht nun auch im Toto-Pokal ein Derby an: Es geht wieder gegen die Löwen, gibt’s da ein paar Sticheleien gen Ex-Klub?

Nicht von meiner Seite. Ein brisantes Los, aber das wird sicher ein tolles Spiel, so wie die Liga-Derbys auch.

Blicken wir doch nochmal auf Ihr Vertragsende: Wo sieht sich Stefan Hain 2023?

In Unterhaching und in der 2. Liga.

