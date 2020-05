Der Widerstand aus den Reihen der Abbruch-Befürworter reißt nicht ab: Was sagen Sie dazu, dass Halle rechtliche Schritte prüft und Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp von einer "Planung aus dem Reagenzglas" spricht, die praktisch nicht durchführbar sei?

Was soll ich dazu groß sagen? Eines muss man aber schon sehen: Wenn die Politik in Sachsen-Anhalt und Thüringen den Vereinen dort wirklich keine Freigabe für die Durchführung von Mannschaftstraining erteilt, wird es natürlich schwierig. Die Frage ist aber, tut man auch alles dafür, um die Freigabe zu erhalten? Das kann und will ich nicht beurteilen. Letztendlich müssen die Behörden vor Ort entscheiden. Was in Mannheim passiert, lasse ich einfach mal so im Raum stehen, weil dort ja jeden Tag was anderes kommt, warum man nicht mehr spielen soll. Für uns ist und war es immer der fairste Weg, die Dinge am grünen Rasen zu entscheiden und nicht am grünen Tisch oder am Schachbrett.