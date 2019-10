AZ: Herr Özdemir, in Nordsyrien sind jetzt russische Patrouillen unterwegs und setzen ein neues Abkommen mit der Türkei um. Diese wiederum hat dauerhafte Waffenruhe angekündigt. Die USA stoppen die Sanktionen – und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan scheint jetzt alles bekommen zu haben, was er wollte. Ist die Nachkriegsordnung damit festgelegt?

CEM ÖZDEMIR: Was wir in Syrien gerade erleben, ist vor allem eine Fortsetzung des Grauens – und zeigt, welche Konsequenzen es für den Westen haben kann, acht Jahre lang nicht zu handeln. Die Lufthoheit in Nordsyrien liegt bei Russland, die Hoheit am Boden bei der Türkei und ihren islamistischen Verbündeten. Mit anderen Worten: Ohne und gegen Putin und seine Gefolgsleute Erdogan und Assad lässt sich dort nichts mehr richten. Das verändert auch die internationale Machtbalance auf dramatische Art und Weise.