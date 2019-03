Immer wenn über Hamiltons Rekordjagd gesprochen wird, denken Sie dann auch an seinen ersten Titel 2008, als er sie in Brasilien kurz vor Schluss überholte und so Felipe Massa den sicher geglaubten Titel noch wegschnappte?

Da muss ich nicht dran denken, weil ich jedes Jahr daran erinnert werde. Das ist jetzt so lange her, aber spätestens, wenn das Rennen in Brasilien ansteht, dann habe ich wieder 50 Interview-Anfragen. (lacht)

Nach Abgang von Alonso: Generationenwechsel in der Formel 1

Dann nerven wir Sie nicht länger und schauen auf die anderen Teams. Sind Red Bull und vielleicht auch Renault mit Nico Hülkenberg und Danni Ricciardo schon so weit, ganz vorne mitzufahren?

Ich denke, die Reihenfolge ist die gleiche wie in den vergangenen Saisons. Mercedes und Ferrari liegen einen Sprung vor Red Bull. So kam es mir bei den Tests zumindest vor. Es sei denn, Red Bull hat gepokert und zeigt erst alles jetzt in Australien. Meine Rangordnung sähe so aus: Ferrari und Mercedes vorneweg, mit etwas Abstand dann Red Bull und dahinter kommt erst der Rest, aber da wird es dann richtig spannend. Renault hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, bei Sauber siehts sehr gut aus, aber da kann man wirklich nicht sagen, wer best of the rest wird. Nur am Ende des Feldes sehe ich leider das Traditionsteam von Williams.

Spannend dürfte auch die neue Fahrerkonstellation in der Formel 1 werden. Manche erfahrene Piloten wie Alonso sind weg, dafür gibt es viele junge Fahrer oder Rookies.

Ja, so langsam steht wieder ein Generationenwechsel an. Aber natürlich ist es schade, dass die Formel 1 einen Mann wie Alonso verliert. Das zeigt aber auch das Problem der Formel 1. Hätten mehr Teams die Möglichkeit, um Titel mitzufahren, dann würde sich so einer doch nie was anderes suchen. Klar ist doch, dass ein Fahrer wie Alonso um Titel fahren will. Sein Abgang sollte eine Warnung für die Formel 1 sein, ich glaube aber nicht, dass das bei den Machern der Formel 1 wirklich verstanden wird.

