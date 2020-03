Viel Verwirrung herrscht zudem um Fahrten zu Ausflugszielen wie etwa dem Tegernsee. Verboten sind diese Fahrten nicht – trotzdem hat die Polizei am Wochenende Ausflügler kontrolliert und zurückgeschickt. Wäre ein klares Verbot nicht besser – weil nachvollziehbarer?

Das wäre klarer, aber ich finde das nicht sinnvoll. So zwingt man doch die Menschen geradezu, alle an die Isar oder in den Englischen Garten zu gehen. Und dann beklagen dieselben, die sich das ausgedacht haben, dass sich dort so viele Menschen treffen. Beim Wandern in der Natur trifft man übrigens viel weniger Menschen als an den Hotspots in München. Warum wird das also verboten? Ich vermute, die Verantwortlichen knicken vor dem egoistischen Protest mancher Lokalpolitiker ein. Münchner sind am Tegernsee bei Einigen offenbar nur willkommen, wenn sie Geld da lassen. Das finde ich beschämend.