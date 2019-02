Grimaldi muss sich nach seinem Abschied von vielen enttäuschten Sechzger-Fans den Vorwurf gefallen lassen, dem Ruf des Geldes gefolgt zu sein. Davon können Sie ebenfalls ein Lied singen.

Ich kann und will seinen Wechsel nicht beurteilen, da ich keine Hintergründe kenne. Zu mir kann ich nur sagen: Jeder weiß, dass es mein Traum war, mit 1860 in der Bundesliga zu spielen. Dafür bin ich gekommen, obwohl ich in Frankfurt bei einem Erstligisten noch einen Vertrag hatte. Dass der Schuss nach hinten losging, ist ja bekannt. Ich habe damals gesagt, dass ich mit Sechzig auch in der Dritten Liga spielen könnte. Man darf aber nicht vergessen, als es dann in die Regionalliga ging, dass der Fußball mein Beruf ist. Nach meiner Zeit in den USA habe ich im letzten Sommer mit Daniel Bierofka gesprochen, aber da waren alle Positionen schon besetzt. Dann bin ich in Uerdingen gelandet. Auch, wenn andere etwas anderes denken: Ich bin immer noch ein Löwe durch und durch.

Aigner: "Bei Uerdingen ist es ein bisschen ruhiger"

Hasan Ismaik bei 1860, Michail Ponomarev beim KFC Uerdingen – beide Klubs haben Investoren, deren Einfluss im Fußball umstritten ist. Wie denken Sie als Spieler darüber?

Fußball ist kein Wunschkonzert. Welchen Verein gibt es in der Ersten oder Zweiten Liga, der keine großen Sponsoren oder Investoren hat? Ich kann nur sagen: Herr Ponomarev ist total fußballverrückt, im positiven Sinn. Er engagiert sich total für den Verein, schaut sich selbst Trainings und Freundschaftsspiele an und ist mit Herzblut dabei. Bei Uerdingen ist es einfach ein bisschen ruhiger. Für einen Spieler ist es immer besser und angenehmer, wenn Ruhe im Verein herrscht. Mehr will ich dazu nicht sagen.

Sprechen wir wieder über das sportliche Duell: Am Samstag treffen Sie in Duisburg auf Ihren Ex-Klub. Wie stehen die Vorzeichen?

Wir hatten beim 1:0 im Hinspiel ehrlich gesagt viel Glück, 1860 war besser. Ich bezweifle, dass wir die Löwen jetzt plattmachen. Sie sind für mich nach wie vor viel zu gut für einen Abstiegskandidaten. Wenn wir unsere Leistung abrufen, haben wir gute Chancen auf einen Sieg. Aber wenn wir so spielen wie zuletzt, werden wir eine auf den Deckel kriegen.

