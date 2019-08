Wie kann man den Radsport sicherer machen? Es gab zuletzt mehrere schwere Stürze, unter anderem knallte der fünfmalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome vor der Frankreich-Rundfahrt in eine Mauer, verletzte sich schwer.

Es hat sich ja zum Glück im Laufe der Jahre schon viel getan im Radsport. Allein, dass mit Helm gefahren wird, hat viel zur Sicherheit beigetragen. Ich erinnere mich noch genau, als ich zu den Profis kam, da war ich 21. Das Erste, was ich tat, war ohne Helm zu fahren. Ich dachte nur: Ist das geil! Man denkt gar nicht dran, was alles passieren kann. Bis dann eben was passiert. Radsport ist eine Risiko-Sportart, das wird auch immer so bleiben. Das Risiko nimmt man irgendwo in Kauf, wenn man diesen Sport betreibt. Der Tod fährt immer irgendwo mit. Aber das ist nicht nur im Sport so, das ist auch so, wenn man mit dem Rad zum Bäcker fährt. Wenn man schaut, wie viele Radfahrer jedes Jahr im Straßenverkehr zusammengefahren werden, wie sehr die Rücksichtnahme auf den Straßen abgenommen hat, kann einem angst und bange werden. Aber klar: Das jetzt war eine unfassbare Tragödie, Lambrecht ist viel zu früh gestorben.