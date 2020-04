Ihre Mutter – die in ihrem Leben schon sehr viel mitmachen musste und mit der Sie sehr eng sind –, dürfte sehr gelitten haben.

Das hat mir am meisten wehgetan. Zu sehen, wie sie leidet, denn sie kann gar nichts dafür. Ich habe mich vielleicht nicht gut dargestellt, aber sie hat damit rein gar nichts zu tun. Es hat sie so mitgenommen, dass sie zum Ende der Sendung hin sogar Urlaub nehmen musste. All das hat sie nicht verdient.

Sebastian Preuss über Schwanen-Attacke: "Die Geschichte stimmt natürlich nicht!"

Einer der schwersten Vorwürfe gegen Sie lautet, dass Sie, als Sie 18 waren, mit einem lebenden Schwan auf einen Menschen eingeprügelt haben.

Eigentlich wollte ich darüber nie wieder reden.

Das kann man aber nicht einfach so stehenlassen.

Das stimmt. Fakt ist: An meinem 18. Geburtstag war ich mit meinem Bruder und zwei seiner Freunde an der Isar. Da war auch eine andere Clique. Da kam es zwischen einem der Freunde und einem von denen zum Streit. Ich wollte schlichten, doch der andere wollte mir eine reinhauen, es kam zur Auseinandersetzung. Ich bin dann abgehauen. Das war’s.

Das erklärt nicht, wie es zur Schwan-Geschichte kam.

Die Geschichte stimmt natürlich nicht! Ich könnte einem Tier nie etwas zuleide tun – und es gab dafür auch nicht einen Zeugen vor Gericht. Und jedem mit gesundem Menschenverstand ist doch klar, dass ein Tier bei so einem Tumult nicht stehen bleiben würde, sondern flieht.

Die Vorwürfe haben Sie vor Gericht aber nicht bestritten.

Ich saß wegen einer anderen Sache in Untersuchungshaft, hatte vier laufende Verfahren. Da hat mein Anwalt mir gesagt, wir sagen zu den Vorwürfen gar nichts, so kriegen wir dich am schnellsten aus der Haft. Ich habe kürzlich mit ihm telefoniert, da haben wir über die Sache gesprochen. Er meinte: "Sebastian, wenn ich gewusst hätte, dass du zehn Jahre später der Hauptdarsteller in einer riesigen Unterhaltungsserie bist, hätte ich dir was anderes geraten."

"Mein Bruder war mein Vorbild"

War das an der Isar der Bruder, der 2013 an einer Überdosis verstorben ist?

Ja. Ich bin jetzt so alt, wie er nur geworden ist. 29. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Meine Schwester rief an, sagte: "Der Florian ist tot." Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, wir haben noch gehofft, dass es nicht stimmt, weil es nur eine Information seiner Ex-Freundin war, aber am Abend wurde es von der Polizei bestätigt.

Es war kein Selbstmord, sondern eine unabsichtliche Überdosis. Er war damals auf einer Therapie auf einem Bauernhof, es ging ihm sehr gut. Dann ist er dort leider wieder an Drogen gekommen, und weil er länger nichts genommen hatte, war sein Körper es nicht mehr gewöhnt. Mein Bruder, er war sechs Jahre älter, war mein Vorbild, ich habe als Kind immer zu ihm aufgeschaut. Und dann war er plötzlich nicht mehr da.

Der Bachelor hat ein sehr bewegtes Leben.

Ja, aber – ich bin einfach nur Sebastian Preuss. Ich schaue nur nach vorne, konzentriere mich auf meine Firma, die Kampfsport-Karriere. Von jetzt an heißt es wieder: "Veilchen statt Rosen."

