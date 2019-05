Und was verhilft nun Frauen zu mehr Lust?

Garant für die Lust bei Frauen ist das Selleriegemüse – übrigens auch bei Männern. Selleriegemüse enthält das männliche Keimdrüsenhormon Androsteron und noch andere bedeutende Inhaltsstoffe. Durch ein flüchtiges Derivat des Testosterons, welches hauptsächlich im männlichen Achselschweiß nachweißbar ist, lässt es die Frauen wuschig werden. Trotzdem muss man wissen, dass beim Kochen ausgerechnet diese Substanzen zerstört werden. In seiner Wirkung unterschätzt wird übrigens auch der Schnittlauch.

Tatsächlich?

Man sieht ihm nicht an, was er alles kann. So steigert er unter anderem das Lustempfinden besonders bei Frauen. Wahrscheinlich liegt es an den Inhaltsstoffen wie Vitamin C, Eisen, Magnesium, Folsäure, Mineralstoffen, ätherischen Ölen – nur, um einige zu nennen, die sich in der dünnen, grünen Röhre verbergen.

Wirken die natürlichen Lusthelfer bei jedem?

Wenn ein Mensch gesund ist, keine schwereren Krankheitsverläufe hat und sich dementsprechend ernährt, ist dies sicher möglich. Ich würde jedem empfehlen: Probieren geht über Studieren.

"Von gesunder Ernährung ist noch keiner krank geworden"

Kann man auch zu viel davon einnehmen?

Von gesunder Ernährung wie Obst, Gemüse, Kräutern und Heilgewürzen ist noch keiner krank geworden. Als Nahrungsmittel täglich gegessen, sind sie Tag ein, Tag aus unsere grüne Apotheke, ohne dass es uns bewusst ist. Selbst bei einer größeren Menge – außer bei bestimmten Gewürzen wie etwa Muskat – gibt es keine Überdosis, weil der Körper auch nur so viel an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelemente speichert, wie er benötigt.

Wann sollte man das natürliche Hilfsmittel am besten essen? Erst am Tag, an dem man mehr Lust wünscht, oder eher stetig?

Eigentlich sollte man jeden Tag gesundes Obst, Gemüse und Kräuter in Kombination mit aphrodisierenden Gewürzen essen. Die Ernährung ist die Basis für einen gut funktionierenden Organismus. Unzählige gesunde und lebensnotwendige Inhaltsstoffe verstecken sich in den Speisen – und als Bonus der Natur gibt es gratis die aphrodisierenden Substanzen dazu. Das grüne Viagra ist also ein besonderes Geschenk von Mutter Natur in unseren Lebensmitteln. Bei einem Candle-Light-Dinner würde ich speziell alle Register ziehen und sämtliche kulinarischen Häppchen mit allen aphrodisierenden Zutaten bereichern.

Was käme dann auf den Tisch?

Ein verführerischer Rotwein oder prickelnder Sekt mit frischen Erdbeeren, Spargel, Sellerie, Artischocken, Schnittlauch, Petersilie, Minze, frischer Ananas und jeder Menge aphrodisierender Gewürze wie Muskat, Kardamom, Zimt und so weiter. Sie verleihen solchen Genüssen zusätzliche Magie.

Kann es in Kombi mit Viagra zu Nebenwirkungen kommen?

Natürlich nicht. Wer die kleine blaue Pille schluckt, hat sicherlich schon von Haus aus ein gesundheitliches Problem und hat den Beipackzettel ohnehin genau studiert.

Elvira Grudzielski: Sinnliche Rezepte für schöne Stunden. Verführerische Früchte, Gemüse, Kräuter und Gewürze, Demmler Verlag, 8,95 Euro