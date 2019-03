Gibt es eine Erklärung dafür?

Es ist wirklich so, dass es am schwersten ist, diesen vierten Sieg zu holen, der eine Serie beendet. Das ist nicht nur eine Floskel. Selber will man auf keinen Fall einen Fehler machen, damit der Gegner kein einfaches Tor schießt. Wenn man das im Hinterkopf hat, machst du die Fehler sicher irgendwann. Der Gegner wiederum hat nichts mehr zu verlieren, bei dem geht es um alles, die können alles in die Waagschale werfen. Wir waren dann auch einfach nicht so präsent. Das war sehr ärgerlich, denn am Freitag beim Sieg in Berlin haben wir ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, waren dominant. Da müssen wir wieder hin, da werden wir wieder hin.