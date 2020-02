Roy: "Das war die schwerste Verletzung die ich je hatte"

Sie sind 36.

Ja, aber das war wohl insgesamt die schwerste Verletzung, die ich in meiner gesamten Karriere hatte. Ich hatte zwar schon ein paar andere Operationen, aber so lange bin ich noch nie ausgefallen. Daher war es natürlich am Anfang schon frustrierend. Gerade, wenn man auf der Tribüne sitzt und zum Zuschauen verdammt ist, wenn man nichts tun kann, um der Mannschaft zu helfen. Zum Glück haben die Red Bulls ja großartig und sehr erfolgreich gespielt, so dass es nicht ganz so wehtat. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie Probleme gehabt hätten und man selber nichts, aber auch gar nichts tun kann. Aber diese Gedanken, diesen Frust muss man schnell hinter sich lassen. Man kann ja nicht monatelang jeden Tag nur frustriert durch die Gegend laufen. Als dann nach der Operation der Zeitplan feststand, ich ein Datum im Kopf hatte, an dem ich wieder aufs Eis könnte, hatte ich ein Ziel. Und dafür habe ich alles gegeben. Wir haben in Salzburg viel an der Schulter gearbeitet, denn zum einen musste ich natürlich die Kraft und Stärke zurückkriegen, gleichzeitig musste aber alles locker bleiben.