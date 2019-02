Wie muss man sich diese Vorbereitung vorstellen? Hatten Sie einen Mentaltrainer?

Das nicht, aber ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, dass ich immer das Positive sehe. Auch in den Momenten, in denen es nicht so läuft, so kann einen das Negative nicht so runterziehen. Es ist diese Einstellung, dass alles auch sein Positives hat, die mir viel bringt. Am Anfang der Saison ist es bei mir nicht so gelaufen, da fängt man gerne das Denken an. Warum passt es jetzt wieder nicht? Aber genau diese Gedanken machen alles nur noch schlimmer. Ich habe mir dann immer gesagt, du musst einfach du selber sein. Oft macht man Dinge genau gleich, aber einmal trifft man das Tor, das andere Mal nicht. Das kann man oft nicht erklären.