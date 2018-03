AZ: Herr Abeltshauser, ein Déjà-vu für den EHC Red Bull München – im Viertelfinale geht es wieder gegen die Pinguins Bremerhaven – wie schon in der Vorsaison, die man am Ende mit dem Gewinn der Meisterschaft krönen konnte. Ein gutes Omen?

KONRAD ABELTSHAUSER: Bremerhaven ist ein Team, das einem alles abverlangt. Immer, die schenken nix her. Man muss auch wirklich den Hut vor ihnen ziehen, sie haben wieder sehr gute Spieler geholt und agieren in einem System, das es einem sehr schwer macht. In der ersten Playoff-Runde gegen Iserlohn haben sie ja auch bewiesen, dass sie vollkommen zurecht weiter im Titelrennen sind. Wir haben auch über die letzten zwei Spielzeiten in der regulären Saison immer a bisserl unsere Probleme gehabt, aber das macht uns auch jetzt nicht wirklich was aus. Auch letzte Saison haben wir da gleich einiges zurechtrücken können.