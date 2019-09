Gerade bei Ihren Enthüllungen über russisches Staatsdoping bei Olympia 2014 waren Sie auf die Unterstützung von Whistleblowern wie Julia Stepanowa angewiesen. Wie denken Sie über Whistleblower?

Viele sind für mich Vorbilder. Wir haben in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel erlebt. Früher hätte man Informanten meist nur Denunzianten genannt, heute gelten Informanten vor allem als mutige Menschen, die nötige und bittere Wahrheiten aussprechen. Dieser Wandel in der Wahrnehmung ist schon interessant.

Die Öffentlichkeit wüsste ohne Edward Snowden nicht, wie extrem in Ihre Freiheitsrechte eingegriffen wurde.

Man kann ihm nur danken. Es ist auch interessant, wie verschnupft manche reagieren, wenn Whistleblower tätig werden. Dabei sind die, die am lautesten bellen, immer die, die betroffen sind. Wenn ich in Russland recherchiert habe, wurde mir vorgeworfen, ich sei russophob, aber viele in anderen Ländern haben applaudiert, auch deutsche Athleten. Habe ich in Deutschland nachgeforscht und etwas gefunden, wurde mir vorgeworfen, dass ich Sportler hierzulande unter Verdacht stelle. Es ist bemerkenswert zu beobachten, wie und wer sich warum über unsere Arbeit echauffiert. Aber wir machen keine Gefälligkeitsberichterstattung.

Es wurde über einen Ausschluss aller russischen Athleten für die Spiele 2018 wegen Staatsdopings diskutiert: Dadurch wären Unschuldige betroffen gewesen. Im Strafrecht gilt der Grundsatz, lieber hundert Schuldige laufen lassen, als ein Unschuldiger hinter Gittern, im Sportrecht nicht.

In der Politik ist das anders gelagert. Die Sanktionspolitik der EU gegenüber Russland trifft das gesamte Land. Die Großmutter in Sibirien ist auch betroffen, wenn Putin eine Politik macht, die der EU nicht gefällt und diese Sanktionen verhängt. Bei Sanktionspolitik gibt es immer Kollateralschäden. Sie lassen sich nicht vermeiden. Sie erhöhen den Druck auf die Entscheidungsträger.

Freigabe von Doping? "Man würde die Büchse der Pandora öffnen"

Wie mitschuldig machen sich Fifa und IOC, wenn sie ihre Events in autokratische Länder vergeben, die den Sport zur Imagepflege missbrauchen?

Man hat zuletzt schon sehr gespürt, wie sehr das IOC bemüht war, die Spiele wieder in andere Länder zu bekommen. Allzu viele Interessenten gab es ja nicht. Vorher war es in der Tat so, dass man bevorzugt in autokratischen Ländern zu Gast war. Da geht alles wohl so, wie es sich das IOC wünscht: schneller, einfacher, ohne wirkliche Mitbestimmung der Bevölkerung vor Ort. Das sagt eine Menge aus. Was ich interessant finde: Das IOC sagt auf der einen Seite, sie sind politisch, sagen aber gleichzeitig, sie sind keine politischen Akteure. Da frage ich mich, warum man stets das hohe Lied von Antidiskriminierung singt, aber sich sozusagen mit Autokratien ins Bett legt, wo genau so etwas an der Tagesordnung ist. IOC-Präsident Thomas Bach ist das beste Beispiel dafür, dass in bestimmten Situationen, wenn offenkundige Rechtsverletzungen zu registrieren waren, meist keine entscheidende Reaktion folgte.

Bach ist in Ihren Augen eher Teil des Problems als Lösung?

Er ist die Lösung, was die Kommerzialisierung des Sports betrifft. Seine Cleverness hat das IOC noch reicher gemacht. Er ist keine Lösung, um das Kulturgut Sport aus der jahrelangen Krise zu holen.

Was halten Sie von der Idee, Doping freizugeben?

Das geht gar nicht. Man würde die Büchse der Pandora öffnen. Es drohte etwa, dass Jugendliche und Kinder in die noch größere Gefahr kommen, dass an ihnen nicht getestete Substanzen ausprobiert werden. Jeder Staat könnte sich seine Mittelchen quasi selbst zusammenbrauen. Wer mehr Geld und Know-how hat, würde so etwas wie menschliche Motoren nach Formel-1-Muster kreieren können. Der Rest der Welt wird noch mehr abgehängt. Ist das mehr Chancengleichheit oder das Ende der Heuchelei im Sport?

Thema Alltagsdoping: In der Wirtschaft interessiert niemanden, ob sich einer zukokst, um Leistung zu bringen.

Wenn jeder die Regeln anders auslegt, funktioniert der Wettbewerb nicht. Zum Wettkampf gehört, dass Menschen mit relativ gleichen Startvoraussetzungen antreten. Natürlich ist die Selbstschädigung ein hohes Rechtsgut. Jeder kann saufen, rauchen, so viel er will. Wenn er sich aber in einen Wettbewerb unter der Hoheit eines Verbands begibt, gelten Regeln, an die er sich halten muss. Er ist nicht gezwungen teilzunehmen. Er kann 42 Kilometer allein durch den Wald laufen, wenn er am Berlin-Marathon nicht teilnehmen will. Da sagt ihm keiner, dass er nicht dopen darf. Das ist wie mit der Straßenverkehrsordnung: Wenn man am Verkehr teilnimmt, hat man sich Regeln zu unterwerfen. Wer eine private Rennstrecke hat, kann dort immer 180 fahren.

Träumen Sie noch von einem sauberen Sport?

Schon lange nicht mehr. Sport ohne Doping wird es genauso wenig geben wie eine Gesellschaft ohne Verbrechen. Die Frage ist nur, ob der Sport genug Sportpolizisten aufstellt und auch willens ist, die Regelverstöße zu sanktionieren.

Lesen Sie hier: Russlands Leichtathletik-Verband bleibt gesperrt