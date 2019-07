So wie Sie es schildern, klingt das nach harter Arbeit.

Ja! Es ist nicht so, dass die Gedichte aus einem herausfließen und man sofort zufrieden ist. Man lässt die Sachen liegen und schreibt viel um. Es kann sein, dass einem manches nach zwei Tagen überhaupt nicht mehr gefällt. Es ist vieles Inspiration, trotzdem bin ich selbstkritisch und überarbeite die Texte mehrere Male.

Der Band heißt Wedafest (Hochdeutsch: Wetterfest) aber eigentlich drehen sich die Texte um Mitmenschen und Beziehungen. Wie hängt das zusammen?

Ich bezeichne das Buch immer als einen "inneren Wetterbericht" – ein Wetterstadium entspricht einer Phase einer Beziehung. Darin spiegelt sich das Wechselhafte wider. Das Wetter ist eine gute Metapher für menschliche Beziehungen: unberechenbar, unkontrollierbar. Und man kann sich dem Wetter wie auch Menschen gegenüber isolieren, sich aber auch ausliefern, mit allen Konsequenzen.

Ullmann: "Es spricht nichts dagegen, im Dialekt zu schreiben"

Der Untertitel Ihres Buchs ist: "Niederbairsche Gedichte". Warum ausgerechnet Niederbairisch?

Ich komme aus Oberpiebing bei Salching und die Sprache gehört zu mir. Ich drücke mich gerne auf Niederbairisch aus und für mich spricht nichts dagegen, im Dialekt zu schreiben. Außerdem hat man ganz andere Möglichkeiten als im Hochdeutschen. Niederbairisch ist nicht so sperrig, viel kürzer. Ich habe es einfach ausprobiert und für mich funktioniert es besser. Ich kann damit eine eigene Sprache finden und habe nicht das Gefühl, jemand anderen zu imitieren.

Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt in München. Kommen Sie denn noch öfter in Ihre Heimat?

Recht oft sogar. Meine Familie lebt hier und auch viele Freunde. Mir gefällt auch die Abwechslung. In München hört man Niederbairisch weniger häufig.

Sie haben Französisch studiert. Haben Sie schon einmal daran gedacht, in einer anderen Sprache zu schreiben?

Ich habe alles Mögliche probiert, aber Bairisch liegt mir schon mehr. Ich bewundere zum Beispiel Marcel Proust, aber der schreibt lange Romane, genau das Gegenteil meiner Gedichte.

Ullmann: "Es ist nicht geplant, dass ich aufhöre"

Der Straubinger Kulturförderpreis steht auch schon in Ihrer Vita. Wie soll es in Ihrer Karriere künftig weitergehen, was ist demnächst geplant?

Also es ist nicht geplant, dass ich aufhöre. Ich arbeite gerade an einem Roman, der Ende September erscheinen soll.

Gibt es schon einen Titel?

"Die Papageieninsel oder Von der Kunst, sich selbst zu finden" wird im Diederichs Verlag erscheinen. Von mir aus kann es schon noch so weitergehen!

Verena Ullmann: Wedafest. Niederbayerische Gedichte; Allitera; 16,90 Euro, ISBN: 9783962331092. Weitere Infos: www.prosathek.de