Hätten Sie geglaubt, dass Laura Dahlmeier nach all ihren gesundheitlichen Problemen eine solche Leistung mit zweimal Bronze bringen kann?

Die Laura darf man nie abschreiben – wirklich nie! Ich kenne keinen Menschen, der sich so punktuell und zielorientiert vorbereiten kann wie sie. Sie hat auch mal den Mut, ein Rennen auszulassen, wenn sie das für ihren Formaufbau benötigt. Sie ist bei den Höhepunkten mental extrem stark und weiß, was sie will und was sie dafür machen muss. Und sie hat für sich wieder einen super Weg gefunden nach dem Motto: "Wenn es mit dem Laufen nicht zu hundert Prozent klappt, dann bin ich halt im Schießen bei 110 Prozent."