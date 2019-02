Strobl: "Hochprofessionelle Zusammenarbeit"

Wie hart sind die Verhandlungen mit zwei Giganten wie dem Red-Bull-Konzern und dem FC Bayern?

Die Stadt ist auch ein riesiger Konzern. Die Gespräche sind relativ problemlos verlaufen, die Zusammenarbeit war hochprofessionell, man kann sich auf beide Beteiligte verlassen. Und die können sich auch auf die Stadt verlassen. Klar musste man ab und zu mal deutlich sagen, was Sache ist, aber das gehört dazu. Natürlich ging es darum, wie werden die Verträge gestaltet, der Erbpachtvertrag, der Mietvertrag. Was kann man in der Halle stattfinden lassen, ohne dass wir uns in eine Konkurrenzsituation mit der Olympiahalle begeben? Die Tage der Nutzungen sind genau festgelegt, wie viele es sind. Die Verträge beinhalten natürlich auch, welche Veranstaltungen ausgeschlossen sind, wir als Stadt haben auch Nutzungszeiten für die große Halle festgeschrieben – die liegen im dreistelligen Stundenbereich. Da können wir dann auch mal einen großen Publikumslauf veranstalten, das ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Die Menschen stehen im Vordergrund.