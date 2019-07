Almodóvar: "Antonio ist für mich wie ein jüngerer Bruder"

Wie haben Sie Penélope Cruz kennengelernt?

1992, nach dem Film "Jamon Jamon". Sie wollte eine richtige Schauspielerin werden und mit mir konnte sie all ihre Träume verwirklichen.

Ihr Alter Ego im Film gerät in Drogenabhängigkeit.

Aber es ist nicht das Leben eines Junkies. Er ist eher ein Tourist der Drogenerfahrung. Es ist die gewünschte Linderung für jemanden mit chronischen Schmerzen. Ich selbst habe grausame Rücken- und Kopfschmerzen, und diese chronischen Schmerzen verändern deine Gewohnheiten. Denn ich vertrage Lärm nicht mehr, und Sitzen ist nur noch unter Schmerzen möglich. All das verändert die Persönlichkeit. Es verhindert, dass man ins Kino geht oder ins Theater, was ich aber beides noch mache. Aber schon so etwas wie ein Klassentreffen sagt man lieber ab. Man vereinsamt. Und so ist der Griff zu den Drogen im Film verbunden mit der Hoffnung, ohne Schmerzen wieder produktiv sein zu können. Mir geht es genauso: Kein Filmprojekt vor sich zu haben, macht das Leben sinnlos. Und so greift die Figur zu Heroin, riskiert Abhängigkeit. Aber das ist in seinem Alter und Zustand das Risiko, das er in Kauf nimmt, um wieder schreiben zu können. So wird er gerettet. Das ist natürlich kein klassisches Happy End. Aber das alles lässt wieder die Erinnerung an seine Kindheit und an sein erstes Begehren hochkommen.

Im Film sieht ein Junge fasziniert zu, wie sich ein Fliesenleger nach getaner Arbeit auszieht und wäscht. Ist das autobiografisch?

Nur das Alter: dieser Junge um die 9 Jahre. Bei mir war es ein Klassenkamerad, in den ich mich verliebt hatte. Es war das erste Mal, dass man ahnte, was die Erwachsenen mit "Liebe" und "Leidenschaft" meinten.

Almodóvar: "Ich bin kein großer Freund der Ehe"

Und dann kommt im Film ja noch die späte Wiederbegegnung mit einer lang vergangenen großen Liebe.

Ja, und das zusammen mit dem Schreiben und Drehen war wie eine Psychotherapie für mich, die den Umgang mit den physischen und psychischen Schmerzen meiner ungelösten Vergangenheit linderte.

Wie empfinden Sie die Entwicklung in der Schwulen-Szene einschließlich Heiratsmöglichkeit?

Ich bin kein großer Freund der Ehe als Institution, aber natürlich muss man es denen erlauben, die heiraten wollen. Ich denke, dass die Homosexuellen die Idee von Ehe und Familie erneuert haben, nicht nur, weil jetzt auch sie heiraten konnten, sondern auch, weil die Diskussion darüber das Bewusstsein verändert hat. Und was das Kinderhaben anbelangt: Ich habe das lange verdrängt, aber als ich so 45 Jahre alt war, habe ich plötzlich Leute mit Kindern beneidet und empfinde auch heute noch eine Sehnsucht danach. Wenn man jünger ist, gibt es noch mehr Potenzialität im Leben und höhere Erwartungen. Die Vergänglichkeit der Zeit ist das, was man im Alter zunehmend spürt. Und so ist auch die Zeit selbst ein Protagonist des Films.

"Leid und Herrlichkeit", R.: Pedro Almodóvar, Spanien 2019, 114 Minuten, seit Donnerstag im Kino.