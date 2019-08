Sturm: "Für mich war es schön, in der alten Umgebung zu sein"

Ihre Kinder wurden in den USA geboren, Amerika ist ohnehin deren Heimat.

Richtig. Die Kinder wollten wieder in die Staaten, in ihre gewohnte Umgebung. In den paar Jahren in Deutschland hat man gemerkt, dass sie sich schwergetan haben. Für sie war es der richtige Weg, sie werden nun auf jeden Fall die Schule drüben fertigmachen. Für mich ist es enorm wichtig, eine so starke Familie zu haben, die das alles mitmacht. Denn es ist nicht immer alles schön und einfach in diesem Geschäft.