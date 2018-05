AZ: Herr Jackson, was haben Sie denn Ihren Spielern vor dem entscheidenden Finalspiel gegen die Eisbären Berlin gesagt, dass ein Yannic Seidenberg erzählt, dass er mit den "Tränen kämpfen" musste, dass Frank Mauer meinte, dass man danach "unbedingt für Donny siegen wollte"?

DON JACKSON: Wie alle Dinge, die in der Kabine gesagt werden, sollen die Worte da bleiben. Aber ich habe ein bisschen mein Herz, meine Seele geöffnet. Ich bin jemand, der in der Öffentlichkeit nicht für die großen Gefühle steht, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und es steht außer Frage, dass die Serie gegen die Eisbären Berlin, meinen alten Verein, mit dem ich fünf Mal den Titel holen konnte, für mich besonders war. Das haben ich den Spielern gesagt. Das sind Situationen, in denen eine Teamgemeinschaft enger zusammenrückt. Ich rede gerne davon, dass es ein Team-Selbstbewusstsein gibt. Das entstammt aus dem Vertrauen, dass man in den Mann neben sich hat. So etwas entwickelt sich aus den Erfahrungen, die man zusammen gemacht hat. Daraus entsteht ein Wissen, dass der andere hinter einem steht, egal, was passiert. Das ist Stärke.