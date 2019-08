Ismaik: "Lasst uns den Verein wieder groß machen"

Um den Verein zukünftig wieder in erfolgreiche Bahnen zu lenken, müsse die Fangemeinschaft wieder enger zusammenrücken, meint Ismaik. "Ich rufe die Ultras dazu auf, 1860 wieder Stolz zu geben! Sie sind die Fans mit Herz und Seele. Ein Verein ohne Ultras und seine Fanbasis ist nichts wert", sagt der Jordanier, der trotz aller Schmähungen keinen Groll gegen seine Kritiker hegen will: "Ich bin ihnen nicht böse, denn sie stehen voll hinter ihrem Herzensverein. Aber ich rufe sie dazu auf, wie auch "Pro1860", die ARGE und alle Fans: Lasst uns den Verein wieder groß machen. Sechzig hat so großes Potenzial, es gibt so viele Anhänger, die zu großen Unternehmen gehören und investieren würden, wenn es ein Ziel vor Augen gäbe."