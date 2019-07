Aber Sie sorgen für ein weiteres Derby. Mit den Löwen und Ingolstadt sind das nun schon drei. Da klingelt die Kasse.

Von der Attraktivität und den Zuschauerzahlen her ist das schon super. Wir sind ja jetzt schon lange, bis auf einen kurzen Betriebsunfall, in der 3. Liga dabei, und was die Namen und die Qualität anbelangt, wird das sicher die beste Saison werden. Nur von der Wirtschaftlichkeit stimmt es in dieser Liga halt nicht.

Schwabl: "Wir müssen als Verein in Vorleistung gehen"

Leider bekommen die Hachinger noch wenig mit vom guten Fußball. Machen Ihnen die Zuschauerzahlen Sorgen?

Das kommt dann alles von alleine, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir müssen als Verein halt in Vorleistung gehen und uns gut präsentieren.

Im vergangenen Jahr haben Sie einiges mitgemacht. Innerhalb eines halben Jahres ging es für die SpVgg von fast ganz oben nach fast ganz unten. Wäre in Ihren Plänen auch ein Abstieg verschmerzbar?

Dann würden wir unsere Pläne schon etwas nach hinten verschieben. Wie gesagt, heuer war es ja fast schon so weit. Da gingen einem schon wirklich ein paar Gedanken durch den Kopf. Wir hatten ein paar verletzte Spieler, aber das war nicht der einzige Grund. Manche haben auch geglaubt, sie müssen nur 95 Prozent geben. Und das reicht in dieser Liga halt nicht mehr. Da werden wir in dieser Saison sicher genauer hinschauen. Ich glaube aber auch, dass wir gestärkt aus der letzten Saison hervorgehen.

Nun haben Sie den Kader hauptsächlich mit ablösefreien Spielern verstärkt.

Ja und? Wir haben uns sicher auch qualitativ verstärkt, weil nur für die Breite wäre es ja kontraproduktiv. Da blockiere ich doch nur die eigenen Nachwuchsspieler. Ein Jannik Bandowski aus Bochum ist sicher mehr als ein Ergänzungsspieler – oder ein Moritz Heinrich. Der ist die Überraschung der Vorbereitung. Dass er noch nicht irgendwo anders im bezahlten Fußball aufgeschlagen ist, wundert mich schon. Aber mei, im deutschen Fußball gibt’s vieles, das ich nicht kapiere.

Schwabl: "Im deutschen Fußball gibt’s vieles, das ich nicht kapiere"

Es fällt auf, dass Sie auf junge Spieler setzen.

Ein paar alte haben wir auch noch, den Stephan Hain zum Beispiel. Wobei, der ist auch noch jung. (lacht) Die Mischung stimmt auf jeden Fall. Und charakterlich, glaube ich, da passt es auch. Das habe ich erst am Sonntag bei unserem Inklusionstag gesehen. Wie unsere Spieler da mit den Kindern umgegangen sind, da geht mir das Herz auf. Ja, und am Montag sind wir dann an die Börse. Das sind die zwei Extreme im Fußball. Beides hat seine Berechtigung, aber sobald es nur noch ums Geld geht, bin ich nimmer der Richtige.

Wo wir beim Charakter sind – Sie sagten jüngst: "Bei uns soll kein Spieler einen Zopf tragen, wir sind hier ja nicht im Mädcheninternat."

Was ich damit sagen wollte, ist, dass es mir im Allgemeinen um Bodenständigkeit und Demut geht. Ich finde, die Jungs sollen erstmal was erreichen – und dann dürfen Sie auch stolz sein. Aber sie sollten nicht überheblich werden. Über einen Zopf kann man schon streiten, ich hatte erst vor kurzem eine Diskussion mit einem Haching-Fan. Einer meiner besten Kumpels trägt auch einen Zopf. Das hat natürlich nichts mit einer menschlichen Wertung zu tun. Wer mich kennt, der weiß, dass ich jeden gleich behandle. Ich unterscheide menschlich nicht zwischen einer Bundeskanzlerin oder einer Putzfrau.

Lesen Sie hier: Schwabls Börsianer: So plant die SpVgg Unterhaching den Angriff auf die 2. Liga