Washington - AZ: Herr Bada, den berühmten Bayer auf Rügen kennt man, jetzt gibt es dank Ihnen einen Münchner in der NFL. Sie haben einen Vertrag beim American-Football-Team der Washington Redskins erhalten: Wir gratulieren!

David Bada: Danke, vielen Dank! Ich kann es immer noch nicht glauben! Ich habe so viele Jahre so hart daran gearbeitet, dass dieser Traum von der NFL, mein Kindheitstraum, wahr wird. Kaum einer hat es für möglich gehalten, dass ich als Münchner diesen Sprung schaffen kann. All der Druck, der jetzt von mir abgefallen ist, es tut so gut. Egal, was ich für Worte finde, sie klingen alle banal im Vergleich zu dem, wie ich mich fühle, wie es in mir aussieht. An einem Tag ist man einfach noch David Bada, am nächsten ein NFL-Spieler.