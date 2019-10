Glauben Sie denn, dass sich die harte Haltung Italiens den privaten Seenotrettern gegenüber jetzt wesentlich ändern wird?

Ich hoffe es sehr. Und man muss eines ganz klar sagen: Es ersaufen da vor der Küste massig Leute. Diese Statistik über die Toten in diesem Jahr, das sind ja nur die gezählten Toten! Also jene, von denen man ein Foto, eine Position und einen Tag hat.

Wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer?

Bei unserem letzten Einsatz haben wir ein Schlauchboot gefunden, das nur noch durch eine einzige Luftkammer oben gehalten wurde. Es war nicht als gerettet markiert. Das heißt, da sind unter Umständen über 100 Leute ums Leben gekommen. In der Folgenacht haben wir vergeblich ein gemeldetes Schlauchboot mit über 80 Personen gesucht. Am nächsten Tag haben wir ein weiteres gemeldetes Boot mit 64 Personen vergeblich gesucht – und auf dem Weg dorthin ein anderes gefunden: mit diesen 104 Leuten drin.

Die Sie dann an Bord genommen haben.

Wir haben also von insgesamt vier Flüchtlingsbooten nur eines abbergen können . Den Rest kann man sich ganz einfach zusammenaddieren: Auf einen Geretteten kommen aller Wahrscheinlichkeit nach drei Tote – in nur zweieinhalb Tagen. Das Schlauchboot mit den 104 Leuten war übrigens auch bereits am Absaufen. Eine halbe Stunde später, und von denen würde jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr leben.

Notstand: Es drohte lebensgefährliche Unterkühlung

Sie sollen jetzt an Italien 300 000 Euro Bußgeld zahlen, weil Sie trotz eines Verbots – ein Dekret von Ex-Innenminister Matteo Salvini – in italienische Territorialgewässer gefahren sind. Was gibt’s dazu Neues?

Ich habe eine konkrete Rechnung, die ich innerhalb von 60 Tagen zu bezahlen habe. Das hat nach wie vor gegen mich Bestand. Wir haben natürlich Widerspruch eingelegt.

Konkret geht es nur um die Frage, ob es sich um einen Notstand handelt, oder nicht?

"Nur" ist gut. Wir waren acht Tage und acht Nächte mit diesen Leute auf engstem Raum unterwegs, bis dann ein Gewittersturm über das Schiff fegte. Ich habe angekündigt, dass ich aufgrund dieser Situation einen Notstand erkläre und mein Recht auf einen Nothafen in Anspruch nehme.

Warum handelte es sich um eine Notsituation?

Die Leute waren alle völlig durchnässt ...

... es drohte also eine lebensbedrohliche Unterkühlung?

Ja. Und einen Tag später wäre sowieso Schluss gewesen. Da kam schlechtes Wetter mit bis zu 50 Stundenkilometer Wind. Das Schiff wäre bei so einem Seegang nicht mehr sicher zu bewegen gewesen.

"Wir können nicht einfach sagen: 'Wir lassen Italien allein'"

Schon zuvor hatte sich die Situation sehr zugespitzt. Ein Teil Ihrer Crew wollte schon früher den Notstand erklären.

Das war schon sehr grenzwertig. Wir waren nur zu neunt, und für die 104 Geflüchteten standen nur 46 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Also weniger als ein halber Quadratmeter pro Person. Solange die Leute saßen, ging das ja noch. Aber nachts, wenn die sich zum Schlafen ausstreckten, trat man auf Füße, Hände und Finger.

Wie wird die Sache in Italien für Sie ausgehen?

Das weiß ich nicht.

Wie kommt es, dass die Ausländerfeindlichkeit in Italien ein solches Gewicht bekommen hat? Hat die Flüchtlingspolitik der EU mit Schuld?

Ja, durchaus. Dieses Dublin-Abkommen hat dazu geführt, dass die Menschen in dem Land, in dem sie ankommen, festhängen, und dass die Regierung die Leute nicht mehr loswird. Man kann in einer solchen Solidargemeinschaft, wie wir sie in Europa haben, nicht einfach sagen: "Wir lassen Italien jetzt allein". Und der Salvini hat es geschickt verstanden, mit seinem populistischen Geschwätz die Leute gegen Migranten aufzuwiegeln.

