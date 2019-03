Frey: "Das Geld der Münchner Bürger fällt ja nicht vom Himmel, das wurde erarbeitet"

Es geht also auch um Kosten für die Steuerzahler.

Ja, wie gesagt: Die zentrale Frage im Vorfeld muss sein, den Rahmen abzustecken: Was bin ich als Kommune bereit zu leisten. Und das heißt, nicht nur zu diskutieren, wie die Häuser aussehen und wie hoch sie werden. Jeder Euro, um Stadtentwicklung zu betreiben, muss ja irgendwo herkommen. Es ist also die Frage, wie soll man das in Zukunft finanzieren. Das Geld der Münchner Bürger fällt ja nicht vom Himmel, das wurde erarbeitet.

Und mit einer SEM wäre das anders?

Die Ausgaben bei einer SEM oder einer Sobon oder irgendeiner Mischform sind ja die gleichen – für Schulen, für Grünanlagen, für Verkehr. Wie hole ich also auf der Einnahmenseite Geld rein, wie refinanziere ich? Bei einer SEM kommt das Geld etwa für die Infrastruktur aus den Planungsgewinnen, die durch die Überplanung der Flächen entstehen. Eine SEM bedeutet nicht Enteignung, sondern, dass Planungsgewinne von den Eigentümern viel stärker abgeschöpft werden. Aus finanzieller Sicht der Stadt jedenfalls, ist eine Realisierung innerhalb einer SEM die für die Stadtfinanzen günstigste Lösung. Das wäre im Übrigen bei jeder SEM so, egal, wo sie durchgeführt wird.

Warum wird dann überhaupt darüber diskutiert?

Ich verstehe, dass es da bei den Eigentümern unterschiedliche Interessen gibt. Am Ende des Tages ist das auch eine politische Abwägung, schließlich gibt es die Grundidee, dass hohe Eigentumsrechte aber auch eine Pflicht mit sich bringen.

Sie erwähnten eingangs auch Fördermittel auf der Einnahmenseite ...

Ja, auch die sind immer die Gleichen, egal welches Modell – SEM oder Sobon – man wählt. Bei einer Schule zum Beispiel gibt es gut 20 Prozent Fördergeld.

Frey: "Die Region München ist ein Kristallisationspunkt für ganz Südbayern"

Geld vom Bund und Freistaat hat zuletzt ja auch der OB deutlich eingefordert, als es um die U-Bahn-Pläne ging.

Fördermittel für Mobilitätsinfrastruktur sind ein großes Thema. Das hat den Hintergrund, dass die ja nicht nur von den Münchnern genutzt wird, sondern auch von Ein- und Auspendlern aus dem ganzen Raum München und Südbayern. Im Nordosten soll ja auch die Messe mit ihren vielen Gästen angebunden sein, da ist ein internationaler Flughafen, an dem auch der Freistaat beteiligt ist. Die Region München ist ein Kristallisationspunkt für ganz Südbayern. Da ist nicht unbedingt einzusehen, dass die Stadt die Kosten dafür alleine trägt.

Die gewünschte Überbauung der S-Bahn-Strecke, zahlt die Bahn da nichts?

Die Bahn muss gewisse Mindestanforderungen erfüllen und Lärmschutzwälle errichten. Da ist dann die Frage, ob der Stadt das reicht. Laut Plänen wird die Bahntrasse ja schon ein ziemliches Trumm, eine mehrgleisige Strecke, die ja auch den Brennerzulauf mitversorgen soll. Wenn ich als Stadt da mehr will als Lärmschutzwände, muss die Stadt den Rest selber zahlen.

Was sind SEM und Sobon?

Eine SEM (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) ist ein Instrument aus dem Baugesetzbuch, mit dem große Gebiete in einem Stück überplant werden sollen. Die SEM soll Bodenspekulation verhindern, Gewinne entstehen durch das geschaffene Baurecht. Diese werden in die nötige Infrastruktur investiert. Sie ist auf Kooperation ausgelegt, stellt sich ein Grundbesitzer quer, könnte als letztes Mittel enteignet werden. In München wurde dies schon vielfach ausgeschlossen.

Bei der Sobon (Sozialgerechte Bodennutzung), die ebenfalls meist für größere Neubaugebiete gilt, werden Bauträger gezwungen, bei Projekten einen bestimmten Anteil sozial geförderte Mietwohnungen zu schaffen und sich an sozialen Kosten, etwa für Kitas, zu beteiligen. Im Gegenzug bekommen sie Baurecht.

