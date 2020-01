Kann man an der Geschichte der Christuskirche auch Grundsätzliches lernen über die Zeit?

Ich finde zum Beispiel sehr interessant, an den Briefen zu sehen, wie schnell Menschen in einen nationalsozialistischen Rausch verfallen. Man sieht das auch an den Begründungen für Kirchenaustritte. Umgekehrt versuchten dann, 1945 Gemeindemitglieder Persilscheine zu bekommen. Da schrieben Frauen an den Pfarrer: "Sie wissen, dass mein Mann in der SS war, aber er war der Gemeinde doch immer treu ..."

Wurden auch Persilscheine verweigert?

Ja.

"Der Vikar musste zur Gestapo – wegen seiner Silvesterpredigt"

Zurück in die unmittelbare Nazi-Zeit: Wie haben sich die Gemeindeoberen positioniert?

Der zweite Pfarrer begrüßte den Nationalsozialismus zunächst, wandte sich aber zunehmend ab – und fand auch das Flugblatt normal, nach dessen Verteilen Gemeindemitglieder verhört und verhaftet wurden. Der erste Pfarrer Ernst Kutter war nach allen Unterlagen ein außerordentlich beliebter Pfarrer. Er war sicher kein Nazi – und seine Distanz nahm ebenfalls immer mehr zu. In den Briefen sieht man zum Beispiel, dass das "Heil Hitler" verschwindet.

Und es gibt zum Beispiel eine Silvesterpredigt des Vikars, nach der er zur Gestapo vorgeladen wurde. Er hatte gepredigt zum Thema "Alles hat ein Ende". Das haben die Nazis als einen Abgesang auf den Nationalsozialismus empfunden und so war es sicher auch gemeint. Nur war er nicht blöd, der Vikar, er hat das theologisch schlau eingebettet und die Gemeinde hat ihn dann bei der politischen Polizei wieder rausbekommen.

Walter Joelsen musste als "Halbjude" seine Schule verlassen – dabei wusste er gar nicht, was das sein soll. Er sagt im Buch, in der Pfarrjugend hätten sich Leute gefunden, die "Befehle satthatten". Wie ist das gemeint?

Er hat mir erzählt, wie ihm nach anfänglicher Begeisterung die Hitlerjugend mit ihrem ewigen Marschieren unglaublich auf den Geist ging. Als er dort nicht mehr hindurfte, hat er in der evangelischen Jugend der Christuskirche Freiheit erlebt, offene Diskussionen, das genaue Gegenteil von Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel. Das hat ihn fasziniert.

Wurde Walter Joelsen, als die Nazis ihn zum "Halbjuden" gemacht hatten, von den Pfarrern der Christuskirche unterstützt?

Walter Joelsen hat mir erzählt, dass Pfarrer Kuttner ein fabelhafter Mensch gewesen sei und ihm immer sehr geholfen habe. Übrigens hat Kuttner hat ihm später nach dem Krieg auch geholfen, dass Walter Joelsen Theologie studieren konnte. Mit einem Gutachten, das ich bei der Recherche für das Buch auch gefunden habe.

"Gern war immer eine Hochburg der Nazis"

Was ist das Spannende an der NS-Geschichte der Christuskirche? Dass sie besonders ist – oder gerade, dass sie exemplarisch für vieles steht?

Es ist das Exemplarische. Man kann vieles lernen über das Alltagsleben der Zeit, darüber, was in Kirchengemeinden passierte. Aber man muss natürlich auch wissen, dass Gern immer eine Hochburg der Nazis gewesen ist. Das war ja bis vor wenigen Jahren so, dass noch viele alte Nazis – oder deren Witwen – in Gern lebten. In der Gerner Straße, wo heute das Elektrohaus Kembügler ist, war übrigens früher eine Kneipe. Da ist Adolf Hitler aufgetreten nach seiner Landsberger Haft, als er nicht mehr in Sälen auftreten durfte. Er sprach von der Küche aus in den Saal, so war dem Gesetz Genüge getan.

Sie bewerten das Geschehen im Buch nicht. Aber welches Gefühl überwog beim monatelangen Eintauchen in diese Geschichten bei Ihnen?

Ich habe viel gestaunt, welchen Mut Menschen damals hatten. Da wird man demütig. Aber ich habe auch eine wahnsinnige Wut gehabt. Eine Frau schreibt, dass sie jeden Tag ein Bild Adolf Hitlers anschaue, sein durchgeistigtes Gesicht gebe ihr Kraft. Oder, dass die evangelische Landeskirche den Gemeinden vorgeschrieben hat, zum Geburtstag von Adolf Hitler ein Fürbitten-Gebet für "unseren Kanzler der nationalen Einheit" zu sprechen, dass Gott ihn beschützen möge. Da ist man fassungslos. Es ist einfach nicht zu verstehen, warum so viele Menschen dermaßen verblendet waren. Und das auch in der Gemeinde der Christuskirche.

"Der Birnbaum im Pfarrgarten. Eine evangelische Gemeinde im Nationalsozialismus", 320 Seiten, ist im Verlag Anton Pustet erschienen und kostet 24 Euro.