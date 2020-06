Fleischmann: "Das einzige, was helfen könnte, wären zusätzliche Lehrer"

Wegen des ausgefallenen Unterrichts wird das Schuljahr nicht wie gewohnt beginnen können. Wie gravierend ist dieses Problem?

Das neue Schuljahr kann nicht nur wegen ausgefallenen Unterrichts nicht normal beginnen, sondern auch weil die Normalität in der Gesellschaft fehlt. Zuallererst geht es um die soziale und emotionale Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler. Dann geht es darum, dass wir die Lernstände so gravierend unterschiedlich erleben werden wie noch nie. Die Heterogenität wird noch mal größer sein. Das einzige, was helfen könnte, wären zusätzliche Lehrer, multiprofessionelle Teams und viele Möglichkeiten der Förderung, Individualisierung und Differenzierung. Hier holt uns aber die zweite Krise ein: der Lehrermangel!