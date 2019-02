AZ: Herr Denk, in München gibt es immer weniger Sarg-, dafür mehr Urnenbestattungen. Warum ist das hier so?

KARL ALBERT DENK: Dieses Phänomen gibt es in ganz Deutschland. In Städten ist die Quote deutlich höher. 60 bis 70 Prozent sind bei uns Feuerbestattungen, bis zu 40 Prozent sind Sargbestattungen. Hinter der Frage steht vor allem eine Lebenseinstellung: Möchte ich eher als Mensch beerdigt werden oder möchte ich, dass meine Asche beerdigt wird? Das entscheidet jeder individuell.