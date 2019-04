Sie bieten der Stadt einen Grundstückstausch an. Wie sieht der aus?

Die Stadt sprach mich vor einigen Jahren an, um das in den 60ern ins Stocken geratene Bebauungsplan-Verfahren 1638 wieder aufzunehmen. Weil ich nicht an einen Bauträger verkaufen wollte, habe ich den Tausch vorgeschlagen. Die Stadt hat im Umgriff schon ein großes Grundstück neben meinem, ohne ausreichende Zufahrt. Beim Tausch würde die Stadt zweitgrößter Eigentümer in dem Bereich. Außerdem wäre die Zufahrt von der Ottobrunnerstraße aus gesichert.