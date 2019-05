Nochmal zu Ihrer Homepage: Was dort auch auffällt, ist der sparsame Ausbildungsweg. Abi und zwölf Jahre später dann Redakteur. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Studiert habe ich nur ein Semester, Sozialwissenschaft. Mit dem, was ich heute beruflich mache, habe ich in dem Fach locker den Doktor und den Professor in der Tasche. Danach war ich ein Jahr auf dem Bau – um die Zeit zu überbrücken, in der ich Bewerbungen geschrieben habe, mit dem "Medienhandbuch Köln". Generation Irgendwasmitmedien. Mein erstes Praktikum war dann beim Lokalradio Herne 90,8. Da erfuhr ich frühe Förderung, weil man merkte, dass ich Bock hatte, viel von mir aus gemacht habe. Ich war immer schon drei Stunden vor Dienstbeginn da und habe Sachen gemacht. Das hat sich ausgezahlt, weil ich schnell aufgefallen bin für die nächsthöhere Station: Radio NRW, nicht mehr 40 000 Hörer, sondern 1,4 Millionen. Und dann hat sich das alles irgendwie verselbständigt.

Egal in welchem Job reden Sie ja immer frei von der Leber weg. Ist das eigentlich dem Ruhrpottler immanent?

Dem Ruhrpottler ist es egal, ob ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hat. Eine Bewertung findet ständig statt, und die kommt auch ein mit einer gesunden Hemdsärmeligkeit daher, schert sich auch nicht um Stände.

Sie gehen auch gern mal da hin, wo es wehtut, Stichwort "Dschungelcamp", wo Sie den Moderatoren Texte schreiben. Schon hart, oder?

Ich finde es schon interessant, weil ich die restlichen elf Monate des Jahres mit dieser Art von Fernsehen relativ wenig zu tun habe. Aber das Dschungelcamp als Sendung macht mir zu hundert Prozent Freude, ich mag das gerne. Spannend ist ja, wenn die Figuren aus den anderen RTL-Formaten auf das alte Fernsehen treffen, auf die alte Unterhaltungsbranche. Und dann die großen Augen älterer EntertainerInnen, wenn sie sehen, was heute so als Unterhaltung durchgeht. Dieser Clash, diese Fassungslosigkeit, diese Reibung, die da entsteht! Legendär: Giulia Siegel gegen Ingrid van Bergen oder Mathieu Carrière, der auf Sarah Knappik traf. Und wie wichtig Instagram geworden ist! Es gibt eine gewisse Klientel, die statt 80.000 Euro Gage lieber 200.000 neue Instagram-Follower nehmen würde.

Sie schauen gern auch mal zurück. Welche Entertainer haben Sie geprägt?

Als 77er-Jahrgang habe ich die üblichen Vorbilder: Otto, Hape Kerkeling, Harald Schmidt. Und heute? Das darf jetzt auf keinen Fall blasiert klingen, aber Intellektuelle mit einem gewissen Witz finde ich schon gut, jemand wie Roger Willemsen zum Beispiel einer war. Leute, die aus dem Feuilleton kommen, sich aber nie zu doof waren für Blödsinn, die mit einer großen Lust am Quatsch die Welt betrachtet haben. Deswegen mag ich Atze Schröder so sehr.

Warum?

Er ist sozusagen das intellektuelle trojanische Pferd. Er kommt in einem Gewand daher, dass man ihm jetzt spontan wenig Tiefe unterstellen würde, ist aber ein wahnsinnig kluger Kopf. Er ist halt nicht so eitel, dass er dem Publikum jede Facette seiner Intellektualität aufdrängt. So etwas finde ich vorbildlich. Oder der gerade verstorbene Werner Schneyder, der sich trotz seiner Schläue eine gewisse Leichtigkeit bewahrt hat. Daran mangelt es generell derzeit: Leichtigkeit und auch die Bereitschaft, mal mit einem Bein auf die andere Seite des Zaunes zu steigen und zu sagen: Ja, auch hier haben die Leute eine Existenzberechtigung. Auch wenn ich in meinem Buch mal auf Figuren draufdresche, wenn es um gesellschaftliche Auseinandersetzung geht, fällt es mir schwer, mich komplett auf eine Seite zu schlagen.

Carsten Maschmeyer gibt natürlich ein prima Opfer ab.

Eine sehr dankbare Figur, weil es da sehr leicht fällt, jemandem mal nicht die Hand zu reichen. Es gibt da wohl eine große persönliche Tragik, aber das ist mir egal, wenn jemand, um seine persönliche Tragik auszugleichen, auf der anderen Seite mutmaßlich für tausendfache andere persönliche Tragiken sorgt. In diesem Fall muss ich nicht um Verständnis werben.

Mit Peter Wohlleben und Cordula Stratmann für den SWR in den Wald zu gehen, war dagegen eher eine Gaudi, oder?

Total. Das sind Sachen, da fühle ich mich gesegnet. Da hat mir mein berufliches Schaffen Türen zu Welten geöffnet, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Darum müsste man sich sonst prokativ bemühen. Dafür bin ich sehr dankbar.

