Wieso?

Nun, er hat diesen Sport geprägt und einige Zeit auch beherrscht, wie nur wenige Athleten. Aber: Man muss auch sagen, in den letzten beiden Saisons war er nicht mehr der alleinige Dominator der Biathlonwelt, war nicht mehr der Dirigent, nach dem sich alle anderen zu richten haben. Und Fourcades Anspruch war es immer, der Allerbeste zu sein und nicht nur einer der Besten, der an einem guten Tag noch gewinnen kann, aber an einem nicht so guten auch geschlagen wird. Die Konkurrenz ist ja immer größer und besser geworden. Er wusste, dass er seinen Reifegrad erreicht hat, dass er nicht mehr besser werden kann. Und dann ist entscheidend, wie groß ist der innere Sättigungszustand. Ist der Kopf noch voll dabei? Bin ich bereit, all das mit der gleichen Motivation, dem gleichen Antrieb immer wieder neu anzugehen? Die Trainingsphasen und Vorbereitung sind ja im Biathlon sehr lang und man hat so wenige objektive Anhaltspunkte, wo man eigentlich steht. Daher ist das alles eine Kopfsache.