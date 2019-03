Sofort versichert Michael Herbig, dass das nicht als Schmeichelei für das AZ-Interview so hindrapiert worden sei. Wirklich? Ja, denn hier stehe immer der letzte Preis, den er bekommen habe - und das sei zur Zeit der AZ-Stern für "Ballon", Herbigs Thriller über die Flucht zweier DDR-Familien mit einem selbstgebauten Heißluftballon. Der Film ist jetzt auf DVD erschienen.



AZ: Herr Herbig, Annegret Kramp-Karrenbauer macht einen blöden Witz über die "dritte Toilette" - und erntet einen Shitstorm. Hat die Political Correctness uns schon so stark im Griff, dass das Klima für Humor und Witze schwieriger geworden ist?

MICHAEL HERBIG: Okay, es war ein schlechter Witz. Aber viel schlimmer als der Witz war die miese Performance. Ich hätte ihr davon abgeraten. Wer nicht Fußball spielen kann, sollte halt auch keinen Elfer schießen.



Aber zeigt das nicht, dass der Kampf um den Humor verbissener wird?

Ja, vielleicht sind wir alle durch den Zeitgeist sensibler geworden. Aber meine Haltung dazu hat sich nicht verändert. Bei unseren Comedy-Shows war immer der Maßstab: Wenn die, die wir auf den Arm nehmen, mitlachen, ist alles okay. Nach "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise" sind sogar Leute im Friseursalon rumgetänzelt und haben Prosecco bestellt. Du kannst über Humor und Geschmack nicht streiten. Die so genannte Gürtellinie ist bei manchen am Hals und bei anderen am Knöchel. Wann ist also was "unter der Gürtellinie"? Nach einer TV-Aufzeichnung der "bullyparade" ist mal ein Rollstuhlfahrer auf uns zugekommen und meinte: "Macht doch mal mehr Witze über Behinderte!"