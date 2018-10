Der EHC hat in dieser Saison erstaunlich hohe Niederlagen kassiert – 3:8 in Iserlohn, 2:6, in Bremerhaven, 1:6 in Malmö.

Solche Pleiten tun weh, gerade beim 2:6 in Bremerhaven haben wir denen den Sieg schlichtweg geschenkt, weil wir einfach unser System nicht durchgezogen haben. Vor drei Jahren hat es auch bis November gedauert, bis wir – und wir haben ja viele Neuzugänge – das System verinnerlicht haben. Genau da müssen wir jetzt wieder hinkommen.