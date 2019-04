Am Samstag geht es gegen Ihren Ex-Klub, den Karlsruher SC. Wie soll es denn nach dem 0:3 in Halle gegen den nächsten Aufstiegsaspiranten klappen?

Mit dem KSC haben wir ein richtiges Brett vor der Tür. Ich denke gerne zurück, denn es war eine sportlich wie menschlich sehr schöne Zeit: Aufstieg in die 2. Liga und später fast auch noch in die Bundesliga. (Relegation gegen den HSV, d. Red.). Besonders imponiert mir, dass ich auch nach Jahren immer wieder herzlich empfangen werde, wenn ich für einen Besuch an die alte Wirkungsstätte zurückkehre. Gerne darf der KSC seine letzten drei Spiele gewinnen. Am Samstag haben wir selbstredend etwas dagegen.

"Mentalität ist wertvoller als die beste Technik"

Sie selbst dürften sich nach Kapitän Felix Webers Gelbsperre Einsatzchancen ausrechnen. Was spricht für Routinier Jan Mauersberger und gegen Youngster Semi Belkahia?

Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Wir werden sehen, mit welchem Matchplan wir am Samstag in das Spiel gehen. Semi hat jedenfalls großes Potenzial und sich in den letzten Monaten Schritt für Schritt weiterentwickelt.

Zurück zu Sechzigs Konsolidierungskurs: Was sagen Sie als Spieler dazu, dass die Mannschaft in der kommenden Saison mit unabsehbaren Folgen abgespeckt werden muss?

Die Verantwortlichen haben es frühzeitig kommuniziert, intern wie öffentlich. Somit weiß jeder Bescheid und kann für sich entscheiden, wie er als Spieler darauf reagiert. Ich stelle mich jedenfalls auch im nächsten Jahr jeder Herausforderung. Mentalität ist meistens eh wertvoller als die beste Technik. Ich habe bei diesem Verein mit diesen Fans im Rücken – und vor allem bei diesem Trainer – keine Bedenken, dass Sechzig auch in der kommenden Saison eine vernünftige Mannschaft auf dem Platz stehen haben wird.

Lesen Sie auch: TSV 1860 - Werner Lorant neuer Trainer beim FC Hallein