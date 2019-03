Und Sie hat es mit den Kreuzbandrissen viel früher erwischt als den Felix.

Der erste mit 20, der nächste mit 21: Auf der einen Seite ein blöder Zeitpunkt, weil ich eine WM und Olympia verpasst habe, auf der anderen Seite bin ich im Nachhinein ganz froh, dass es mir so früh passiert ist. In jungen Jahren steckt man das glaube ich noch etwas einfacher weg – und man lernt daraus auch etwas. Ich war zuvor immer ein bisschen faul, hab’ mich um das ein oder andere Konditionstraining rumgedrückt – durch die Verletzungen habe ich dann einfach viel mehr Professionalität gelernt.

Schwerwiegende Operationen blieben Neureuther bis zum Kreuzbandriss vor eineinhalb Jahren dagegen erspart...

Er war immer so nebenbei verletzt. Nie etwas, wo er ewig lang Pause machen musste, aber halt immer Sachen, die ihn irgendwie behindert haben.

Jetzt hat ihn sein Körper endgültig ausgebremst, der Abschied fiel ihm sichtlich schwer. Nach Ihrem Karriereende haben Sie öfter betont, dass Sie den Rennsport nicht wirklich vermissen, dass Sie eher froh waren, als es vorbei war.

Es gibt schon Momente, in denen man zurückdenkt an diese coole Zeit, an die Erfolge – aber nie mit Wehmut. Es sind positive, schöne Erinnerungen, mit Stolz natürlich auch. Und Felix kann natürlich auch stolz auf seine Karriere zurückblicken. Ich hoffe, es geht ihm dann genauso wie mir. Im Moment geht es für ihn ja genauso weiter: Die Saison ist vorbei, jetzt ist erst mal ein bisschen Ruhe und Pause – nur dass er halt in ein paar Wochen nicht wieder zu trainieren anfangen muss. Das wird er jetzt erst mal genießen: Dass der Druck weg ist, dieser strikte Vorgabeplan für jeden Tag. Höchstens wenn dann die neue Saison losgeht, wird ein bisschen Wehmut aufkommen. Aber wenn er sich mit seiner Entscheidung hundertprozentig sicher war... Hinzu kommt, dass bei ihm ja das Thema Familie ein entscheidender Faktor war – das bringt ihn dann schon weg von irgendwelchen Wehmutsgedanken.

Sie sind ja dem Weltcup als TV-Expertin erhalten geblieben. Wäre das auch was für Neureuther?

In ein paar Interviews habe ich gelesen, dass er das schon machen möchte, in irgendeiner Form dem Skisport erhalten bleiben möchte, vielleicht auch fürs Fernsehen. Natürlich ist er der Typ dafür, verkauft sich super, ist sehr beliebt, hat Ahnung von der Materie, ist eigentlich prädestiniert dafür. Auf der anderen Seite hat er gesagt, er möchte nicht mehr so viel reisen, mehr zu Hause bleiben. Da muss man dann halt einen Mittelweg finden, wie man das in Zukunft unter einen Hut bringt. Aber insgesamt wird es für ihn definitiv entspannter als vorher.

