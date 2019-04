Haben Sie schon früher daran gedacht, bei Game of Thrones mitzuspielen?

Die Serie gibt es schon seit 2010. Zu der Zeit war ich noch am Theater. Aber was für mich stimmt, das kommt zu mir, habe ich mir immer gesagt. Der Wunsch, in "Game of Thrones" mitzuspielen, war schon seit ein paar Jahren da. Ich mag gebrochene Charaktere.