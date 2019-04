Der TSV 1860 tut sich dagegen mitten im attraktiven Standort München schwer.

Ich denke, dass ganz Bayern eine sehr, sehr interessante Region ist. Die Löwen waren zudem immer ein Paradebeispiel für die Ausbildung junger Spieler. Da kann man ja aus dem Stegreif Spieler nennen, die den Sprung geschafft haben. Für jeden Verein ist es wichtig, die Basis nicht aus den Augen zu verlieren: die Jugendarbeit. In einer Konsolidierung ist das sicher ein schwieriger Spagat.

Metzelder: "Grimaldi hat die Löwen als nächsten reizvollen Schritt definiert"

Währenddessen hat der DFB den Klubs der Dritten Liga ein "Wettrüsten in die Spielerkader" vorgeworfen. Rund um Sechzig fällt sofort der Name Adriano Grimaldi.

Als er bei uns gespielt hat, haben wir sehr offen über die Möglichkeiten in Münster gesprochen. Adriano hatte uns gegenüber aber die Löwen als nächsten reizvollen Schritt definiert. Wenn andere Vereine mehr Geld zur Verfügung haben, ist das so.

Zum Spiel: Was erwarten Sie am Samstagnachmittag in Giesing?

Wir sind zuletzt außer Tritt gekommen, haben gerade auswärts nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Deswegen ist es für uns ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und Sechzig ist eine sehr interessante Mannschaft, die der eine oder andere weiter oben erwartet hätte. Sie werden uns alles abverlangen.

