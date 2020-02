Hätte Ludwig der Massentourismus gefallen?

Wagen Sie eine Vision, wie es auch Ludwig gern getan hat: Was wird in Zukunft in der Hotellerie alles kommen?

Ich denke, dass sich alles noch mehr individualisieren wird. Es gibt zum Beispiel schon viele Chalet-Dörfer, wo der Individualismus per se gelebt wird. Ich denke, dass immer mehr in unserer heutigen Gesellschaft keine Kompromisse machen wollen bei der persönlichen Erholung – körperlich wie geistig.

König Ludwig war gerne alleine. Nun kommen Massen von Touristen nach Neuschwanstein. Würde ihm das gefallen?

Tatsächlich glaube ich: ja. Ludwig hatte die grundlegende Intention, den Menschen die schönen Künste, vor allem Kultur und Bildung, nahebringen zu wollen, was durch die Besichtigung seiner Schlösser ja erfüllt wird.

Ist es auch im Sinne der Einwohner? Gibt es Verlierer des Massentourismus um Neuschwanstein?

Verlierer kann man so nicht sagen. Die Region wäre infrastrukturell, etwa mit Bergbahnen und Wanderwegen, die zu einem Großteil auch von den Einheimischen genutzt werden, nicht so gut aufgestellt, wenn es den Tourismus nicht gäbe. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Deswegen gibt es mit Sicherheit ein paar Punkte, die die Einheimischen stören.

Was zum Beispiel?

Der Verkehr. Aber: Die Übernachtungsgäste sind nicht diejenigen, die die Verkehrsbelastung auslösen. Das Schloss Neuschwanstein lockt Menschen aus der ganzen Welt an. Der Anteil an Tagestouristen, welche aus München und den umliegenden Städten kommen, ist somit recht groß. Allerdings ist dieser Umstand zeitlich auf die Hauptsaison begrenzt.

"Wir wollen den Charakter der Zweisamkeit nicht verlieren"

Wann kommen die meisten?

Im Sommerhalbjahr. Das Gute ist: Der Radius, wo die Welt dort zusammentrifft, ist fast wie eine Glocke und breitet sich nicht überall hin aus. Das ist auch das Charmante: Einen halben Kilometer von Schloss Neuschwanstein entfernt findet man wieder dörfliches Leben. Ruhig, ursprünglich. Glücklicherweise ist unser Hotel in diesen dörflichen und ursprünglichen Bereich eingebettet.

Ihr Hotel ist nur für Erwachsene. Warum?

Wir machen das seit 2015, weil wir vor der Entscheidung standen: Bauen wir einen Kinderbereich wie andere, die sich darauf spezialisiert haben? Wir wollten aber den Charakter der Zweisamkeit, Romantik und der Gemütlichkeit des klassischen Pärchenurlaubs nicht verlieren. Daher entschieden wir uns, eine Zielgruppe professionell zu bedienen.

Gab es Kritik daran?

Ja, absolut. Die Begeisterung war nicht bei allen Gästen groß. Wir verstehen auch, dass das für manche enttäuschend ist. Aber auch ein Hotel ist ein Unternehmen und darf entscheiden, wie es sich ausrichten möchte. BMW baut auch keinen Dacia.

