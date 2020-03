Wie sehr belastet Sie die Trennung von Ihrer Familie, vom Freundeskreis?

Sehr, ich vermisse sie alle. Wir sind hier blockiert. Meine Mutter ist 89, sie lebt in meiner Heimatstadt Herzogenaurach weitestgehend isoliert, geht kaum mehr raus und bekommt von dem Wahnsinn zum Glück wenig bis nichts mit. Mein Bruder Wolfgang lebt ebenfalls dort, auch sehr zurückgezogen.

Was bekommen Sie vom Fußball und den Entscheidungen der Funktionäre mit?

Weniger als sonst natürlich, aber ich informiere mich übers Internet und Telefonate. Für mich wäre die beste Lösung, die Vereine machen jetzt einen Cut, sagen den Spielern: "Das ist jetzt eure Sommerpause!" Hoffentlich kann dann Ende Mai, vielleicht auch erst im Juni, wieder Fußball gespielt werden. Dann zieht man die Saison bis Ende Juli durch. Bei den Spielerverträgen müsste man sich einigen, dass sie einen Monat weiter gültig sind. Und im August startet, ganz ohne Pause, die neue Spielzeit.

Matthäus: Auch Sky hat eine Verantwortung

Denken Sie, dass alle Vereine sich solidarisch zeigen und eine gemeinsame Lösung bei Terminen, Transfers, Verträgen und TV-Geldern wirklich möglich wäre?

Ja, wenn nicht jetzt in dieser weltweiten Krise – wann denn dann? Wenn sie das nicht hinkriegen zum Wohle der Vereine und um Arbeitsplätze der Angestellten zu retten, dann kannst du den Fußball, ach, das ganze System Fußball vergessen. Aber die Solidarität beginnt ja bei der Gemeinschaft. Und was ich da, auch aus München, gehört habe, schockt mich. Dass junge Leute CoronaPartys feiern oder zu Tausenden an der Isar sitzen, kann doch nicht sein. Was geht in diesen Köpfen bloß vor? Sie gefährden damit ältere Menschen. Da schäme ich mich.

Noch mal zum Fußball: Wären aus Ihrer Sicht auch Geisterspiele über zwei Monate sinnvoll, um die Existenz der Vereine zu retten, weil dann wenigstens die TV-Gelder flössen?

Aus meiner Sicht hat auch Sky, mein Arbeitgeber, eine Verantwortung. Zum Wohle der Gesellschaft sollte Sky dann die Bundesliga, wenn das rechtlich und technisch möglich ist, für alle frei empfangbar ausstrahlen. Nach dem Motto: Wir sind solidarisch, wir rücken zusammen. Das wäre doch auch eine große Chance für den Sender, weil es ein riesiger Image-Gewinn wäre. Für vier Wochen oder mehr macht man sozusagen auf und erreicht damit ein Millionen-Publikum, von denen sich so mancher womöglich in der Zeit nach der Krise ein Abo holt. Ganz abgesehen davon, dass Sky so viel mehr für die Werbespots verlangen könnte. Aber wer weiß – da kommt in mir eben der Fußballromantiker durch.

