Kommen wir zum Sportlichen: Wer sind Ihre WM-Favoriten?

Deutschland und Brasilien sind zuerst zu nennen, aber auch Spanien oder Frankreich haben Chancen. Ein Finale Deutschland gegen Brasilien – das wäre mein Wunsch. Ich denke, dass Deutschland am Ende Weltmeister wird.

Was macht die deutsche Mannschaft denn so stark?

Deutschland hat eine geschlossene Mannschaft, ein echtes Team. Das ist der Vorteil gegenüber anderen WM-Teilnehmern. Joachim Löw hat seine Mannschaft über Jahre geformt und aufgebaut. Er leistet eine super Arbeit. Deutschland ist Weltmeister geworden und hat mit einer jungen Mannschaft den Confed Cup geholt. Das zeigt die Entwicklung. Der WM-Sieg geht nur über Deutschland.

Kevin Kuranyi über WM 2018: "Draxler kann der Star der WM werden"

Könnte ein deutscher Spieler der Star der WM werden?

Es sind viele gute Spieler nachgekommen in den vergangenen Jahren: etwa Timo Werner oder Julian Draxler. Der hat das junge Team 2017 beim Confed Cup zum Sieg geführt. Draxler kann der Star der WM werden.

Ihre Karriere in der Nationalelf endete 2008, als Sie während des WM-Qualifikationsspiels gegen Russland das Stadion verließen. Joachim Löw hatte Sie nicht für den Kader berufen. Wie denken Sie heute darüber?

Joachim Löw und ich haben uns schon vor längerer Zeit ausgesprochen. Es war damals ein Fehler von mir, das Stadion zu verlassen. Das ist ganz klar. Aber es bleibt nichts hängen. Ich habe eine sehr hohe Meinung von Löw. Er hat immer ein tolles Training gemacht, ich schätze ihn als absoluten Fachmann. Fehler passieren im Leben, ich habe damals einen großen Fehler gemacht.

Können Sie sich selbst vorstellen, Trainer zu werden?

Es gab diese Überlegung mal, aber das wäre nicht fair gegenüber meiner Familie. Ich war schon während meiner Karriere ständig unterwegs. Jetzt will ich mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen.

Wären Sie eigentlich noch fit genug, um eine WM zu spielen?

Nein, das wäre nicht mehr möglich. Es reicht nur noch für die Traditionsmannschaft (lacht). Unmittelbar nach der Karriere ist es schon so, dass man sich ein bisschen langweilt. Aber jetzt habe ich längst neue Aufgaben, ich bin ab und zu als Experte im Einsatz wie jetzt bei der WM für die ARD. Aber in erster Linie bin ich Spielerberater. Da sehe ich mich auch in Zukunft: Ich will meine Erfahrung an junge Spieler weitergeben und ihnen als Spielerberater helfen.

