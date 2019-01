AZ: Her Latif, viele sprechen aufgrund der massiven Schneefälle von einem Extremwinter. Ist das wirklich so – oder ist dieser Winter eigentlich ganz normal?

MOJIB LATIF: Ein Extremwinter ist es, was die Temperaturen angeht, bestimmt nicht. Wir haben es immer noch mit einem relativ milden Winter zu tun. Insofern spricht das gegenwärtige Wetter in keiner Weise gegen eine Klimaerwärmung.