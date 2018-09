Klingt mehr nach einem gesellschaftlichen Problem im Allgemeinen.

Ist es auch. Wenn man so behütet aufwächst und bloß keine Fehler machen soll, wie wollen wir da Individualität entwickeln? Wir alle müssen Fehler machen, um uns weiterzuentwickeln, wenn wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Ob im Leben oder im Fußball.

Macht es da einen Unterschied, ob die Frauen eine Frau oder einen Mann als Trainer haben?

Horst Hrubesch ist der erste männliche Nationaltrainer seit Gero Bisanz 1996. Von der fachlichen Kompetenz spielt das keine Rolle. Nur muss ein Trainer mit einem Frauen-Team anders umgehen als mit Männern. Frauen ticken anders.

Inwiefern?

Mädels sind wissbegieriger. Sie hinterfragen mehr. Bei Jungs gibt es eine Ansage und dann wird’s so gemacht. Man braucht hohes Einfühlungsvermögen bei Frauen. Ein Mann, der nur Männer trainiert hat und dann zu Frauen kommt, für den ist das sicher erst mal schwer.

Kulig über Outing: "Eine Frage der Persönlichkeit"

Schwer tun sich viele Männer ganz allgemein, wenn es um Frauen rund um Fußball geht, Thema Claudia Neumann. Unabhängig davon, ob man sie für eine gute Reporterin hält oder keine so gute: Viele übelste Beschimpfungen gegen sie während der WM zeugten von primitivstem Sexismus.

Das fand ich furchtbar. Es ist so, dass du dich als Frau immer beweisen musst. Ich merke das ja selbst bei Trainerlehrgängen als einzige Frau unter lauter Männern. Wenn da welche mit Jacken von Dortmund, Schalke oder Bayern herumlaufen, denkt jeder: Boah, das muss aber ein guter Trainer sein. Bei mir als Frau dagegen merke ich, dass viele denken: Hmm, mal schauen, was die so drauf hat.

Dabei sind Frauen doch mitunter viel weiter. Dass Sie 2016 Ihre Partnerin Melanie Soyah geheiratet haben, war kein großes Thema. Männer-Fußball hingegen ist eine der letzten Bastionen der Homophobie. Warum traut sich kein Profi, sich zu outen?

Ich verstehe das auch nicht. Ich finde es ja schön, dass das in unserer Gesellschaft an sich immer weniger ein Thema ist, nur im Männer-Fußball tun sie sich schwer. Vielleicht weil die Spieler mehr in der Öffentlichkeit stehen als wir Frauen.

Aber das tun auch schwule Promis, Künstler, Politiker.

Letztlich muss es jeder für sich entscheiden. Eine Frage der Persönlichkeit. Es gibt ja viele verrückte Fans, die Spieler auspfeifen, nur weil sie zu einem anderen Verein wechseln und dann wieder zurückkehren. Vielleicht ist es die Angst davor, dass man sich zweimal überlegt, was man von sich preisgibt.

Thomas Hitzlsperger, einst auch beim VfB, hat sich nach der Karriere geoutet.

Ein toller Schritt. Vielleicht hat er damit langfristig eine Vorbildrolle als Bestärkung für andere, sich zu bekennen.

Was wird eher passieren? Der erste Bundesliga-Profi, der sich outet? Oder ein Frauen-Team beim VfB?

Oje. Ich weiß, dass es da beim VfB seit mehr als zehn Jahren Überlegungen gibt, bisher haben sie es aber nicht auf die Reihe bekommen. Leider.

Dann wird ja Stuttgart 21 eher fertig. Wenn es aber soweit ist, wäre Trainerin der VfB-Frauen Ihr Lebensziel?

Mein Traum war ja immer, einmal als Spielerin das VfB-Trikot zu tragen. Daraus wird nichts mehr. Aber Trainerin in Stuttgart, ja, das wäre ziemlich cool.