Sie sprachen Ihre Unsicherheit an. War die auch einer der Gründe, warum Sie sich Ende 2017 zu einer Brustvergrößerung entschieden haben?

So mit zwölf, dreizehn war der Wunsch nach größeren Brüsten bei mir enorm. In der Pubertät ist fast alles schwierig. Meine beste Freundin hatte einen total großen Busen und hat alle Jungs abbekommen, die sie - und ich - toll fanden. In dem Alter, in dem man sehr unsicher ist, in dem man auf der Suche nach sich selbst ist, habe ich schon gedacht, dass es an dem Brüsten liegen könnte. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber die Pubertät ist eine der unsichersten Phasen im Leben, weil alles auf einen einstürzt. Dann hat mich das Thema lange nicht beschäftigt, ich habe mir gesagt, ich habe eben Sportbrüste! Irgendwann ist der Wunsch wieder hochgekommen. Es ist nicht so, dass ich mich in den Schlaf geweint habe, ich hätte auch ohne gut leben können. Aber ich finde es für mich schön - und ich habe es auch nur für mich getan.