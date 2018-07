Der Großangriff 2016 mündete schließlich im Abstieg.

Wenn man gesehen hat, was die im Sommer 2016 für eine Mannschaft hatten, angeführt von Stefan Aigner, Ivica Olic. Sie haben viel, viel Geld ausgegeben und waren ja sogar favorisiert, dass sie hochgehen. Wahrscheinlich hätte Sechzig auch gute Chancen gehabt, wenn alle an einem Strang gezogen hätten. Aber jeder hat seinen Egoismus in den Vordergrund gestellt, man hat nie gemeinsame Sache gemacht. Es gab so viele Unstimmigkeiten im Verein, so viele Querelen. Wie willst du da professionell arbeiten? Das ist ja gar nicht möglich. Ich hoffe, dass jetzt eine Kontinuität reinkommt.