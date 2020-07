Was planen Sie?

Es war und ist wichtig, den Gastronomen zu helfen. Aber natürlich muss die Diskussion viel weiter gehen. Es geht um die Nutzung des öffentlichen Raums insgesamt.

Das heißt dann vor allem: auch mehr nicht-kommerzielle Angebote?

Genau. Wir brauchen mehr Freiraum ohne Konsumzwang, ein Pendant zu den Flächen der Gastronomen.

Das wird manchen Anwohner schrecken. Derzeit sind ja viele vor allem genervt davon, wie viel draußen los ist. Am Gärtnerplatz, am Wedekindplatz, in Isar-Nähe.

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass vor allem jungen Erwachsenen Räume zur Begegnung weggebrochen sind: ob das nun Clubs sind, Bars oder Diskotheken. Deshalb erleben wir einen besonderen Sommer, in dem sich das Leben nachts auf einigen Plätzen ballt.

"Grünflächen vermüllt: Da hört mein Verständnis auf!"

Ärgert Sie das?

Ich kann den Drang der jungen Menschen nach Begegnung, nach Feiern, nach sozialem Miteinander sehr gut nachvollziehen und will das auch nicht mit Verboten unterbinden.

Aber?

Aber wenn Grünflächen vermüllt zurückgelassen werden und in Hauseingänge uriniert wird, hört das Verständnis bei mir auf.

Sie wollen keine Verbote. Heißt das, die Stadt muss zuschauen, kann nichts tun?

Als Stadt ist es unsere Aufgabe, die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner und Feiernden auszutarieren. Das kann funktionieren, indem wir viel Sozialarbeit leisten über unser städtisches Akim-Programm. Das kann aber auch funktionieren, indem wir die Feier-Hotspots entzerren. Der "Sommer in der Stadt" trägt dazu hoffentlich bei. Ein Ziel des Programms ist es, den öffentlichen Raum in den Stadtvierteln zu beleben und eine neue Aufenthaltsqualität zu schaffen, so dass attraktive Alternativen zu Gärtnerplatz und Isar entstehen.

Sie glauben nicht ernsthaft, dass sich die jungen Leute jetzt nicht mehr ein Bier an der Bar um die Ecke holen und sich am Gärtnerplatz treffen, sondern lieber neben dem Riesenrad am Königsplatz stehen?

Ich habe beim "Sommer in der Stadt" vor allem den Kulturteil im Auge. Wir müssen da ganz gezielt junge Menschen mit dem Programm ansprechen. Angesagte Bands, junges Kabarett – auch das möglichst ohne Konsumzwang. Wir müssen das dringend attraktiv für junge Leute gestalten. Das ist dann gut für die ganze Stadt. So wie die Schanigärten.

