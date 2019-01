Bierofka sagte schon vergangene Saison, dass Sie gar nicht wüssten, wie gut Sie seien. Müssen Sie sich noch mehr zutrauen?

Das kann man vielleicht schon so sagen. Ich weiß noch genau, wann das war: vor dem Spiel gegen Unterföhring. Da hat mir Biero auch eingetrichtert, dass ich nicht auf den Gegenspieler zutraben soll, sondern mit Gas. Dann hab’ ich vier Tore geschossen.

Klingt ganz danach, als bräuchte es die nächste Ansage.

Schon möglich. Damals hat er mir gesagt, ich soll keine Liebesschnulzen schauen, sondern Actionfilme. Das mach ich seitdem (lacht). Aber klar, es könnten schon ein paar mehr Tore sein – ich arbeite daran.

Karger und die Schocknachricht Borreliose

Vergebene Chancen sind das eine, die eigene Gesundheit das andere: Vor ein paar Monaten versetzten Sie die Fans in Sorge, als Sie ein Training wegen Herzproblemen abbrachen. Für Sie selbst ein großer Schock?

Ja, schon. Ich habe da ja diese Vorgeschichte: Nach einem Zeckenbiss bin ich vor ein paar Jahren mit Borreliose viel zu spät ins Krankenhaus gekommen. Ich lag damals acht, neun Tage auf der Intensivstation. Der mittlere Teil meines Herzens hat nicht mehr gearbeitet. Die Ärzte sagten damals: Wäre ich kein Sportler, hätte das wesentlich schlimmer ausgehen können.

Wie gingen Sie seitdem damit um?

Das brennt sich in den Kopf ein und du kriegst es nicht so schnell wieder raus. Ich hatte danach extrem schwere Nächte und Probleme, einzuschlafen. Nach dem Trainingsabbruch habe ich mir wieder Gedanken gemacht. Manchmal lag ich in meinem Bett und dachte, ich wache am nächsten Morgen nicht mehr auf. Dann denkst du: So ein Schwachsinn! Mittlerweile habe ich gelernt, damit umzugehen und das abgehakt. Ich bin ja wieder gesund.

Von Ihren überwundenen Ängsten zu den Träumen: Was rechnen Sie sich heuer noch aus – und wie schnell erhofft man sich als Spieler die Rückkehr in die Zweite Liga?

Wir werden nicht unten mitspielen, da bin ich mir sicher. Und wir werden mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Ich hoffe, dass wir nächste Saison schon angreifen können. Aber das werden wir sehen. Irgendwann müssen – und sollten – wir aufsteigen. Ich glaube, wir haben alle den Traum, dass wir es früher oder später packen.

