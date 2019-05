Welche Anekdote werden Sie da in Erinnerung behalten?

Wir waren einmal zusammen essen, in einem Steakhouse in Argentinien. Mit dabei war damals Daniel Brühl, der sich auf den Film "Rush" (ein Film über das WM-Duell zwischen James Hunt und Lauda, Anm. d.Red.) vorbereitet hat. Daniel meinte ganz ehrfürchtig, er müsse sich jetzt alle Eigenarten Nikis anschauen, damit er ihn richtig wiedergibt. Ich hab’ ihn damals mit seinem Akzent aber schon immer gern nachgemacht. Also sagte Niki zu Daniel: "Do, schau wie der Kai dös mocht, wenn’st ös genau so mochst, dann bassts." Da war ich ganz gerührt. Aber das war halt typisch Niki. Er konnte in dem Moment auch über sich selber lachen.