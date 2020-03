Apropos Atmosphäre: Wären auch Rennen ohne Zuschauer eine Option?

Ich finde das schwierig. Zumal die Fahrer immer betonen, wie wichtig ihnen die Fans sind. Klar, die Formel 1 ist eine Fernseh-Sportart, aber es täte mir unglaublich leid für die vielen Motorsport-Fans, die dieses Spektakel an den Strecken live erleben wollen. Momentan ist man aber dabei, Veranstaltungen dieser Art einzudämmen oder zu verbieten. Ich frage mich, wie lange das eigentlich gehen soll. Denn Menschenansammlungen sind ja nicht zwanghaft etwas Negatives. Sie können auch schön sein, wenn Menschen gemeinsam feiern und sich über den Motorsport freuen. Ich hoffe, dass wir da bald wieder hinkommen.

Auch für die Crews dürfte ein Rennwochenende schwierig werden. Die sitzen da auf engstem Raum beisammen.

Eben. Und da stellt sich die Frage: Wo fängt man an, wo hört man auf? Dann müssten wir ja auch mit verlängerten Mikrofonstangen rumlaufen, weil wir den Mindestabstand einhalten müssen, die Fahrer könnten nicht mehr vernünftig mit ihren Renningenieuren reden etc. Entweder es müssen sich wirklich alle an die Regeln halten oder keiner. Und da, glaube ich, fehlt die grundsätzliche Erkenntnis: Wie gehen wir alle vernünftig mit diesem Virus um?

Verzichten auch bald Formel1-Fahrer auf Gehalt?

Aktuell wird es mit Ausgangssperren, Abschottung und Absagen versucht. Wäre ein komplettes Saison-Aus verschmerzbar für die Formel 1?

Nein, das denke ich nicht. Und das will ich mir auch gar nicht vorstellen.

Denken Sie, dass auch Formel1-Fahrer auf einen Teil ihres Gehalts verzichten sollten?

Da gibt es sicher Überlegungen. Vielleicht passiert auch schon was. Es ist ja nicht gesagt, dass jeder, der Gutes tut oder verzichtet, das auch in die Öffentlichkeit tragen muss. Manche helfen auch gerne im Stillen. Ich weiß zum Beispiel von Michael Schumacher, dass er früher viele Projekte unterstützt hat, aber bloß nicht wollte, dass da was an die Öffentlichkeit kommt. Einmal hat er sich sogar tierisch aufgeregt, als herauskam, dass er für die Opfer der Tsunami-Katastrophe 2004 richtig was gespendet hat.

Denken Sie in diesen Zeiten noch oft an Michael Schumacher?

Ich denke fast täglich an Michael, weil ich auch fast täglich darauf angesprochen werde. Gut, jetzt, da ich weniger soziale Kontakte habe, wird das etwas weniger. Aber ernsthaft: Ich denke viel an ihn, das hat aber weniger mit Corona und der derzeitigen Situation zu tun.

Zurück zur aktuellen Saison: Wie lange werden die sogenannten kleinen Teams eine Rennpause überleben?

Da muss man sich etwas einfallen lassen. Vielleicht muss die Formel 1 einen kleinen HilfsFond gründen. Denn wenn einige Teams wegbrechen, würde der Wettbewerb arg darunter leiden. Aber was man machen kann und muss, sieht man doch erst dann, wenn man mal wieder anfängt, vernünftig zu planen. Aber im Moment ist alles schwammig, alles plätschert dahin, nicht nur in der Formel 1. Irgendwann braucht es doch mal konkrete Ansagen, die Situation kann ja nicht ewig andauern. Wir können uns doch nicht ein, zwei Jahre einsperren. Dann funktioniert auch nichts mehr, dann ist auch keiner mehr gesund. Die eine Hälfte hätte sich bis dahin selbst umgebracht, die andere sorgt dafür, dass der Rest auch noch stirbt.

Lesen Sie hier: Das Geheimnis hinter Rummenigges Anstecker