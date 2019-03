Welche juristische Auseinandersetzung war denn besonders kostspielig?

Das war bei meinem Buch "Die Schweiz wäscht weißer", dem Angriff auf den schweizerischen Banken-Banditismus. Die Schweiz ist das zweitreichste Land der Welt. Ihr einziger Rohstoff ist Geld, fremdes Geld, meist Blutgeld: Mafia-Geld, Diktatoren-Geld, Flucht-Geld aus der Dritten Welt. 27 Prozent aller Offshore-Vermögen werden in der Schweiz verwaltet. Diese Banken sind zentral daran beteiligt, dass die Ungleichheit auf der Welt immer weiter steigt. Das habe ich angegriffen, dafür neun Prozesse am Hals gehabt und alle verloren. Schadenersatz: 6,6 Millionen Schweizer Franken. Die Folge: Privat-Konkurs.

Trotzdem lächeln Sie, wenn Sie davon erzählen.

Ja, denn diese Herren der Nacht mussten ja vor Gericht antreten, dort Rede und Antwort stehen – auch, wenn sie am Ende gewonnen haben. Insofern hat meine Niederlage dem Kampf genützt, weil sie Transparenz geschaffen hat, Bewusstsein bei den Menschen. Und vielleicht hat ja auch die Erosion des Bankgeheimnisses ein wenig damit zu tun. Wissen Sie eigentlich, dass Che Guevara mir das Leben gerettet hat?

Nein. Erzählen Sie!

Ich war als Student in Kuba, Zuckerrohr schneiden, in den Anfangsjahren der Revolution. Da kamen Che, Fidel und die anderen manchmal vorbei, um mit uns Europäern zu diskutieren. Im April 1964 kam dann die Weltzuckerkonferenz der Uno in Genf. Da habe ich den Kubanern, die keine Botschaft und kein Konsulat hatten, Hotels reserviert und Autos organisiert. Ich selbst war zwölf Tage lang der Chauffeur vom Che. Am letzten Abend bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt: Comandante, ich will mit euch gehen. Dann hat er mich ans Hotelfenster gerufen, auf die Reklame der Juweliere und Banken in der Genfer Nacht gezeigt, und gesagt: Hier bist du geboren. Hier musst du kämpfen. Ich war am Boden zerstört. Aber ich hatte gar keine militärische Ausbildung – und wäre andernfalls wohl schon längst verscharrt in irgendeinem Straßengraben in Bolivien, Venezuela oder Guatemala. Außerdem habe ich von ihm die Strategie, die ich zu verfolgen suche: die subversive Integration, also einzutreten in die bestehenden Institutionen und zu versuchen, sie von innen für die eigenen Ziele zu gebrauchen. Das habe ich getan – bis hin zur Uno. Das gibt dem Leben Sinn und das verdanke ich dem Che.

In Ihrem aktuellen Buch fordern Sie Ihre Enkelin Zohra und deren Generation auf, den Kapitalismus zu zerstören – ist das nicht ein bisschen viel verlangt?

Entweder zerstören wir den Kapitalismus – oder er zerstört uns und den Planeten. Es ist ganz banal: Wenn die Erderwärmung so weitergeht, und um mehr als 1,5 Grad ansteigt, sind wir Ende des Jahrhunderts in der totalen Katastrophe. Dann steigen die Ozeane, die Küstenstädte verschwinden, drei Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Planeten verdorren. Der Planet wird vom System der Profitmaximierung und der schrankenlosen Produktivität zugunsten ganz weniger Leute zerstört.

Im Buch schreiben Sie: "Die Revolte wird kommen". Was macht Sie so zuversichtlich?

Haben Sie die Kinder und jugendlichen vergangenen Freitag gesehen? Unglaublich! In mehr als 60 Ländern der Welt sind Millionen junger Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straßen gegangen und haben ihre Regierungen aufgefordert: Jetzt tut endlich was! Diese absolute Weigerung, eine Realität als unveränderbar hinzunehmen, diese Urkraft, die da sichtbar wird, gibt ganz große Hoffnung.

Das heißt: Sie würden Greta Thunberg, Vorreiterin der "Fridays for future"-Demos, den Friedensnobelpreis verleihen?

Natürlich! Ich finde großartig, was sie tut!

