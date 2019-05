Was zeichnet Isufi denn in Ihren Augen derart aus?

Er hat gerade erst ein Sparring absolviert, so etwas habe ich noch nie gesehen. Er hat einen Plan. Shefat geht nicht einfach in den Kampf und sagt sich, ich schaue mal, was passiert. Wenn man im Boxen Erfolg haben will, dann muss man eine Taktik für die erste Runde haben, eine Taktik für die zweite Runde – und so weiter. Viele halten Boxen für einen dummen Sport, ich sage: Es ist der intelligenteste Sport der Welt. Wer ein Champion sein will, muss so viele Dinge beachten und im Kopf haben. Es geht nicht nur darum, jemand auszuknocken, sondern ihn zu besiegen. Dafür gibt es viele Mittel und Wege, aber man muss sich derer auch bewusst sein. Shefat ist sehr ruhig, bedacht, sehr intelligent. Er weiß, was er tut – und was er tun muss. Das ist die Chance seines Lebens und er wird sie nicht dadurch verspielen, dass er nicht körperlich und mental vorbereitet ist. Es ist keine Schande zu verlieren, wenn der andere einfach besser ist. Aber man darf sich nicht selber schlagen, indem man nicht alles herausholt, was in einem steckt.